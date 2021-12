Potsdam

Die Stadt sieht keine finanziellen Möglichkeiten zum Bau von Zisternen, mit denen man das Wasser aus Starkregen auffangen und verwerten könnte. Das teilte die Stadtverwaltung am Donnerstag im Umweltausschuss mit, wo über einen Prüfauftrag der Stadtverordnetenversammlung zum Zisternenbau gesprochen wurde.

Die Stadt hatte ergründen sollen, auf welchen Grundstücken des Kommunalen Immobilien Service (Kis) Zisternen gebaut werden können, um Regenwasser nicht an die Kanalisation zu verlieren, und das sind gar nicht so wenige. Der Kis hat deshalb zunächst die Grundstücke identifiziert, bei denen derzeit das anfallende Niederschlagswasser ganz- oder teilweise in die öffentlichen Niederschlagswasserbeseitigung eingeleitet wird. Darüber hinaus ermittelte der Kis die zu erwartende Starkniederschlagsmenge anhand der Größe der Dach- und Versiegelungsflächen.

Hierbei wurde ein Starkregen von 60 Litern je Quadratmetern angenommen. Der sich daraus ergebende Flächenbedarf für Zisternen wurde durch Luftbildauswertungen mit den theoretisch verfügbaren Flächen (unbebaut, unbewaldet, nicht mit Sportanlagen überbaut) abgeglichen.

Demnach ist es prinzipiell möglich, an 41 Standorten Zisternen mit einer Kapazität zwischen 10 und 800 Kubikmetern zu errichten und zu betreiben. Damit könnte man 6.700 Kubikmeter zurückhalten.

Einzelprüfung ist nötig

Ob die Standorte tatsächlich für die Errichtung von Zisternen geeignet sind, müsste anhand von Detailplanungen und Einzelfallprüfungen untersucht werden. Dazu müsste man den Baugrund, den Grundwasserspiegels und querende Rohrleitungen untersuchen und prüfen, ob es auch Verregnungsflächen gibt.

Investition läge bei 410.000 Euro

Für derartige Prüfungen veranschlagt die Stadt rund 10.000 Euro pro Zisternenstandort, also insgesamt 410.000 Euro. Derzeit können nach Auskunft der Stadt die Baukosten nur geschätzt werden, die zwischen 10 und 15 Millionen Euro liegen dürften. Die Kosten für den späteren Betrieb der Zisternen können momentan gar nicht beziffert werden.

Mittelfristig keine Chance

Hierbei handelt es sich um eine neue freiwillige Aufgabe, für die derzeit im Wirtschaftsplan des Kis auch mittelfristig kein Geld eingeplant ist, weder für planerische Untersuchungen noch für die Errichtung oder den Unterhalt der Zisternen. Der Kis geht davon aus, dass diese Investitionen nicht rentabel sind, heißt es in der Mitteilung der Stadt, „so dass keine Aussagen über die Möglichkeiten der Aufnahme eines Zisternenbauprogramms in die Investitionsplanung des Kis getroffen werden können.“

Von Rainer Schüler