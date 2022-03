Potsdam

Potsdams Kapazitäten zur Unterbringung von Geflüchteten aus der Ukraine sind erschöpft. „Unsere 550 Plätze in Pensionen und Hotels sind aktuell belegt“, erklärt die zuständige Beigeordnete und Leiterin des Krisenstabes Ukraine, Brigitte Meier (SPD), auf MAZ-Anfrage. Per Shuttle lässt die Stadt nun alle weiteren Geflüchtete aus der Ukraine, die die Landeshauptstadt erreichen, nach Eisenhüttenstadt zur Erstaufnahme in die Zentrale Ausländerbehörde bringen. „Gleichzeitig sind wir dabei, weitere Plätze für Unterbringungen zu schaffen“, betont Brigitte Meier.

Potsdam richtet Notunterkunft in der Biosphäre ein

In der Pflanzenhalle der Biosphäre im Bornstedter Feld hatte die Stadt am Dienstag eine Notunterkunft eingerichtet, bis zum späten Abend haben dort nach Angaben von Biosphären-Chef Sebastian Leifgen bereits mehr als 380 Menschen aus der Ukraine Zuflucht gesucht. Auch Stadt-Sprecherin Juliane Güldner bestätigt: „Der Andrang war groß.“ In der Nacht zu Mittwoch hätten die ersten Menschen in der Biosphäre geschlafen, diese seien dann am Mittwoch weitervermittelt worden.

„Wir wollen jedem einzelnen helfen, der zu uns kommt“, betont Güldner, „mit dieser Zahl sind wir aktuell allerdings am Rande unserer derzeitigen Kapazitäten.“ Wie viele Ukrainerinnen und Ukrainer in Potsdam in den kommenden Tagen konkret Zuflucht in Potsdam suchen werden, kann die Stadt nicht sagen. Laut Königsteiner Schlüssel müsse Potsdam voraussichtlich rund 1300 bis 2600 Menschen aufnehmen, erklärte Meier am Mittwochabend im Hauptausschuss.

Hilfe für Geflüchtete: Potsdam richtet Stelle zur Koordinierung des Ehrenamtes ein

Unklar ist derzeit noch, wie viele Potsdamerinnen und Potsdamer dem Aufruf der Stadt gefolgt sind und private Unterkünfte gemeldet haben. „Derzeit sind wir dabei, die Angebote zu prüfen und Nachfragen zu klären“, erklärt Juliane Güldner auf Nachfrage. Man müsse mit jedem einzelnen Anbieter Kontakt aufnehmen und die offenen Fragen klären. „Die Erfahrung zeigt, dass nach Klärung der Fragen die Anzahl der Angebote deutlich sinkt“, so Güldner. Im Hauptausschuss berichtete Meier, man werde am Montag in der Verwaltung eine Stelle zur Koordinierung des Ehrenamtes einrichten.

Die ersten Geflüchteten haben in der Notunterkunft Quartier bezogen. Quelle: Julius Frick

Die Fragen, wie schnell die Stadt neue Unterkünfte findet und wie lange die Menschen noch in Eisenhüttenstadt unterkommen können, blieben am Mittwoch unbeantwortet. Am Donnerstagmittag werden Brigitte Meier und der Geschäftsführer der Biosphäre, Sebastian Leifgen, über die aktuelle Situation der geflüchteten Ukrainerinnen und Ukrainer in Potsdam informieren. Fest steht bereits: Die Biosphäre wird vorerst bis Mitte April als Notunterkunft für Geflüchtete dienen. Ab Donnerstag können sich zudem Geflüchtete, die bereits in Potsdam sind, in der Stadtverwaltung, Behlertstraße 3a (HausM/N) melderechtlich registrieren lassen.

Potsdam bereitet sich auf unbegleitete Minderjährige aus der Ukraine vor

Die Stadt bereitet sich außerdem auf die Ankunft unbegleiteter Minderjährige vor. Die Jugend-Beigeordnete Noosha Aubel (parteilos) erklärt im Hauptausschuss, dass die entsprechenden Träger schon in der vergangenen Woche informiert worden seien. Man rechne damit, dass in der Ukraine Kinderheime aufgelöst werden, sagte sie. „Da müssen wir vorbereitet sein.“

In der Biosphäre waren am Mittwochvormittag rund die Hälfte der geplanten 150 Betten in der Orangerie aufgebaut. Die Halle dient normalerweise als Veranstaltungsort, Helfer haben dort nun neben den Betten Sichtschutzwände, Tische und Stühle aufgebaut. Auch Trockner und Waschmaschine sollen den Menschen dort in den kommenden Tagen zur Verfügung gestellt werden, das WLAN ist bereits eingerichtet. Ein Corona-Testzentrum gibt es ebenfalls vor Ort, bei positiven Schnelltests werden die Geflüchteten vom Team des Bergmann-Klinikums PCR-getestet. „Ist auch dieser Test positiv, werden die Betroffenen in Quarantäne-Einrichtungen gebracht“, erklärt Stadt-Sprecherin Güldner auf Nachfrage.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Hilfe wird in der Biosphäre indes dringend gebraucht. Leifgen bittet Freiwillige, sich mit Name, Telefonnummer und den verfügbaren Zeiten an Ukraine-Hilfe@Biosphaere-potsdam.de zu wenden. Außerdem werden für die Abendstunden zwischen 18 und 24 Uhr noch Dolmetscher mit ukrainisch und russisch Kenntnissen gesucht.

Von Anna Sprockhoff, Volker Oelschläger und Nick Wilcke