Potsdam hat noch Platz für 15.000 Wohnungen

Potsdam

Der Platz für neuen Wohnraum in der Stadt Potsdam sinkt. Noch rund 15.000 Wohnungen für statistisch etwa 29.500 Menschen könnten auf dem heute für Wohnbebauung festgelegten Flächen im Stadtgebiet errichtet werden. Das geht aus der am Mittwoch vorgestellten Analyse der Wohnungsbaupotenzial hervor. 2017 waren potenziell noch rund 2.600 Wohnungen mehr möglich – viele damals noch unbebaute Flächen sind seitdem aber auch bebaut worden.

1080 Wohnungen könnten über Supermärkten und Parkplätzen entstehen

92 Flächen wurden betrachtet, dazu pauschale Werte für Baulücken und Dachgeschoss-Ausbauten angenommen. Erstmals konkret betrachtet wurden auch große Parkplätze und Supermarktstandorte.

Es wurden 19 Flächen mit Potenzial für 1080 Wohnungen identifiziert, davon 14 Supermärkte. Hier ist man allerdings von Eigentümern und deren Bereitschaft abhängig, ihren Einzelhandel mit Wohnungen zu kombinieren, wie es Aldi an der Viereckremise getan hat. Bei Parkplätzen müssen Stellplätze erhalten werden, etwa durch Errichtung von „Stelzenhäusern“, wie es derzeit für frühere Garagenstandorte am Stern geprüft wird.

Die Hälfte der Flächen befindet sich im Eigentum der Stadt

„Wir müssen bei der Schaffung von Baurecht dranbleiben, denn wir brauchen diesen Wohnraum dringend“, sagt der Baubeigeordnete Bernd Rubelt (parteilos). Zwei gute Nachrichten: auf mehr als der Hälfte der Fläche für die insgesamt 15.000 möglichen Wohnungen gibt es bereits Baurecht. Für rund 6300 Wohnungen gibt es Bebauungspläne in priorisierten Verfahren. Nur für etwa 730 potenzielle Wohnungen fehlt die Bauleitplanung bislang.

Die zweite gute Nachricht: Rund die Hälfte des Wohnungs-Potenzials liegt auf Flächen im Eigentum der Stadt oder städtischer Gesellschaften. Sie sind zudem fast vollständig für sozialen Wohnungsbau geeignet, sofern die Fördermittel des Landes ausreichen.

Nur noch Platz für 700 Eigenheime

Jede dritte neue Wohnung könnte in Krampnitz entstehen. Daneben sind im Bornstedter Feld, in Drewitz mit dem großen Hochhausprojekt am Sterncenter, im Kirchsteigfeld und am Tramdepot in der Heinrich-Mann-Allee besonders große Potenziale vorhanden. Wer sich ein Eigenheim in Potsdam bauen will, hat das Nachsehen. 95 Prozent der möglichen Wohnungen liegen in Mehrfamilienhäusern. Nur Platz für etwa 700 Eigenheime sieht die Stadt noch. Angesichts knapper Flächen sieht Rubelt in diesem Segment auch nicht „den Schwerpunkt unserer Arbeit“.

Nicht in der Analyse betrachtet sind die drei Gebiete Golm, Fahrland West und Pirschheide, wo die Stadt umfangreiche Voruntersuchungen begonnen hat. Hier werden auch bislang land- und forstwirtschaftlich genutzte Flächen betrachtet, die bislang keinen Wohnungsbau erlauben. An der Pirschheide soll im Umfeld des einstigen Hauptbahnhofs Wohnen und Gewerbe entstehen. In Golm sollen Wissenschaft und Hi-Tech-Gewerbe mehr Platz bekommen. In Fahrland West geht es um Verdichtung entlang der geplanten Tramtrasse. Überall sind auch Wohnungen in verschiedenem Maße möglich. „Wir sind mit einem scharfen Blick darauf, was raumverträglich ist, aber können noch keine Zahlen nennen“, sagte Rubelt der MAZ.

Von Peter Degener