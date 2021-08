Potsdam

Die Wählergruppe Die Andere hat am Freitag ihre sechs neuen Fraktionsmitglieder für die Stadtverordnetenversammlung vorgestellt. Traditionell wechseln bei der Wählergruppe die Mandatsträger jährlich.

Leiter des Treffpunkt Freizeit ist jetzt Stadtverordneter

Liane Enderlein (47) ist Juristin, ehrenamtlich bei der Tafel und neue Fraktionschefin der Fraktion Die Andere. Quelle: Peter Degener

Als Fraktionschefs fungieren ab sofort die Juristin Liane Enderlein (47) und Uwe Rühling (46), der auch als Leiter des Treffpunkt Freizeit am Heiligen See bekannt ist. Rühling sieht seinen Aufgabenschwerpunkt als Stadtverordneter bei der Bildungs- und Jugendarbeit. Er wird im Bildungs- und im Hauptausschuss sitzen. Enderlein geht für die Fraktion in den Bauausschuss.

Uwe Rühling (46) ist Leiter des Treffpunkt Freizeit am Heiligen See und neben Enderlein neuer Fraktionschef der Fraktion Die Andere. Quelle: Peter Degener

Mit Heiderose Gerber (62) ist die Geschäftsführerin Autonomen Frauenzentrums nun Stadtverordnete – und zwar bereits zum zweiten Mal nach 2006. „Damals waren wir zu zweit in der Stadtverordnetenversammlung und ich bin ganz froh, dass wir nun so viele sind,auch so viele Frauen. Denn seit 30 Jahren ist Frauenarbeit mein Gebiet in der Stadt.“ Sie wird die Fraktion im Ordnungsausschuss vertreten.

Heiderose Gerber (62) ist Geschäftsführerin und Vorstand des Autonomen Frauenzentrums und Potsdamer Stadtverordnete der Fraktion Die Andere ab August 2021. Quelle: Peter Degener

Mit nur 20 Jahren ist Antonia Heigl ab sofort die jüngste aller 55 Stadtverordnete. Die Tochter von Fraktionsgeschäftsführerin Anja Heigl sieht sich als „Repräsentantin der Jugend“ und wird im Umweltausschuss sitzen, denn das sei für viele Jugendliche das Thema Nr. 1. „Ich bin gespannt, wie ernst die Jugend in der Politik genommen wird“, erklärte sie am Freitag.

Antonia Heigl, 20, arbeitet in einem Frauenhaus für geflüchtete Frauen und ist Potsdamer Stadtverordnete der Fraktion Die Andere. Quelle: Peter Degener

Die neue Stadtverordnete Angela Rößler (36) ist Sozialarbeiterin und arbeitet in einer Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle. „Da sehe ich viele gesellschaftliche Entwicklungen und strukturelle Probleme wie Wohnungsnot und Verdrängung. Mich beschäftigen auch die Folgen der Pandemie und die dadurch vergrößerte soziale Ungleichheit“, sagt sie. Für Die Andere sitzt sie künftig im Finanz- und Sozialausschuss.

Angela Rößler ist Sozialarbeiterin, arbeitet in einer Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle und ist Potsdamer Stadtverordnete der Fraktion Die Andere. Quelle: Peter Degener

Das sechste neue Mitglied ist Monique Tinney (46), die Pfarrerin der evangelischen Kirche ist und als Krankenhausseelsorgerin an der Berliner Charité arbeitet. Tinney war von 2005 bis 2014 Ausländerseelsorgerin des Kirchenkreises Potsdam und sieht Migration und Integration als ihr Thema. Durch ihre Arbeit in einem großen Klinikum sind ihr zudem faire Löhne und gute Arbeitsbedingungen am städtischen Ernst-von-Bergmann-Krankenhaus wichtig.

Monique Tinney (46) ist Pfarrerin und Krankenhausseelsorgerin der Berliner Charité und ist Potsdamer Stadtverordnete der Fraktion Die Andere. Quelle: Peter Degener

Die sechs neuen Mandatsträger bedeuten nicht den einzigen Wechsel im Potsdamer Stadtparlament. Der SPD-Kreischef David Kolesnyk hat überraschend sein Mandat abgegeben, wie er der MAZ erklärte. Sein Nachfolger wird der Verwaltungswissenschaftler Karsten Dornhöfer.

Von Peter Degener