Erstmals Sonderausgabe für Pakete in Potsdam

Potsdam

Weihnachts-Charmeoffensive der Deutschen Post: Erstmals hat das Unternehmen in Potsdam eine DHL-Sonderausgabestelle für Päckchen und Pakete eingerichtet. Wer also den Boten daheim verpasst hat, hat nun die Chance, die lange Warteschlange an der Hauptpost am Platz der Einheitzu umgehen und seine Sendung in der Zeppelinstraße 47a – dort logierte einst Schlecker – abzuholen.

Auch große, sperrige Pakete werden in der Zeppelinstraße ausgegeben

Voraussichtlich bis Ende Januar 2020 ist die Sonderausgabe in Betrieb, teilt die Deutsche Post mit. In der Zeppelinstraße 47a werden aber nicht nur Päckchen und Pakete hinterlegt, deren Empfänger beim persönlichen Zustellversuch nicht erreichbar waren. Dort werden auch Pakete ausgegeben, die aufgrund ihrer Größe nicht über eine der Packstationen auszuliefern sind. Geöffnet hat die Filiale werktags 13 bis 18 Uhr und am Samstag von 12 bis 15 Uhr. Die Ladenräume hat die Deutsche Post angemietet, auch Personal sei zusätzlich eingestellt worden.

Deutsche Post rechnet im Weihnachtsgeschäft mit Rekordmengen

„Die Paketmengen sind in den letzten Jahren vor allem im Weihnachtshochbetrieb deutlich angestiegen“, sagt Unternehmenssprecherin Anke Blenn. „An den Tagen direkt vor Heiligabend rechnen wir in diesem Jahr mit bundesweiten Rekordmengen von über elf Millionen Paketen täglich – der Jahresdurchschnitt liegt bei rund fünf Millionen Paketen.“ Im Vergleich zur Weihnachtssaison 2018 wäre das ein erneuter Zuwachs.

Mit 24 Packstationen ist Potsdam Spitzenreiter im Osten

Auch in Potsdam sei zu sehen, dass Kunden ihre Geschenke immer häufiger online kaufen – damit steige die Anzahl der auszuliefernden Pakete stetig. Im Gegenzug stelle man fest, dass immer weniger Kunden tagsüber zu Hause erreichbar sind. Auf diese Herausforderungen habe man reagiert und biete schon seit einigen Jahren flexiblere Zustellservices an. So seien auch in Potsdam etliche Packstationen und Paketshops neu eröffnet worden. Mit 24 Packstationen sei Potsdam inzwischen sogar die Stadt mit dem dichtesten Automatennetz in den neuen Bundesländern.

Neuer Paketshop in der Krimibuchhandlung

Schon in den nächsten Tagen erhöht die Deutsche Post in Potsdam die Zahl ihrer Annahmestellen: Ab dem 16. Dezember beherbergt die Krimibuchhandlung, in der Friedrich-Ebert-Straße 109 einen Paketshop. Kunden können dort Pakete, Päckchen und Retouren einliefern sowie Brief- und Paketmarken kaufen.

Von Nadine Fabian