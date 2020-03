Potsdam hat zwei Jahre lang keinen einzigen Baum gepflanzt

Potsdam

Die Stadt Potsdam hat in den vergangenen zwei Jahren keinen einzigen Baum gepflanzt – obwohl fast tausend Stadtbäume an Straßen und Grünflächen gefällt wurden. Wie eine MAZ-Recherche ergab, wurde eine dafür bereitstehende Summe von 1,14 Millionen Euro wurden bislang nicht abgerufen. Jeder einzelne gefällt Baum hätte, so die geltende Gesetzeslage, nachgepflanzt werden müssen.

Pflege beansprucht viel Aufwand

443 gefällte Bäume auf öffentlichen Flächen waren es 2018, rund 500 im vergangenen Jahr. Zugleich kam keine Linde, kein Weißdorn, kein Ahorn neu in die Potsdamer Erde. Die Stadtverwaltung begründet dies mit den Wetterbedingungen der vergangenen Jahre. „In den Jahren 2018 und 2019 erfolgte für die städtischen Bäume keine Pflanzung, da wegen der extremen Witterung die Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflichten alle Personalkapazitäten im Bereich Grünflächen gebunden hat“, so Stadtsprecherin Christine Homann auf eine MAZ-Anfrage.

„Besonders die Pflege von Jungbäumen beansprucht in den ersten Jahren nach der Pflanzung besonders viel Aufwand. Dies wäre nicht in guter Qualität leistbar gewesen.“ Stadt- und Straßenbäume werden gefällt, wenn sie, etwa aus Alters- oder Krankheitsgründen oder nach Stürmen, eine Gefahr darstellen. Die Bäume werden dafür regelmäßig durch sachverständige Baumgutachter und durch Verwaltungsmitarbeiter in Augenschein genommen und hinsichtlich der Bruch- und Standsicherheit bewertet. Rund die Hälfte der Straßenbäume in Potsdam sind älter als 70 Jahre.

Defizit soll schrittweise ausgeglichen werden

Die Summe von 1,14 Millionen Euro ergibt sich aus den sogenannten Ersatzzahlungen: Wenn Bäume etwa für Baumaßnahmen fallen müssen, werden die Grundstückseigentümer, also zum Beispiel der jeweilige Bauherr, zu Nachpflanzungen verpflichtet. Wenn sie diese nicht leisten können, muss die Kompensation über eine Ersatzzahlung geleistet werden – Geld an die Stadt statt Baum in die Erde. „Diese Mittel reichen für etwa 500 bis 600 Stadtbäume“, erklärt Stadtsprecherin Christine Homann. Die Stadtverwaltung weiß um das Pflanzdefizit und will sich darum kümmern. „Ab Herbst 2020 soll das Defizit schrittweise ausgeglichen werden; jährlich ist die Pflanzung von 300 Stadtbäumen geplant.“ Exakt diese Zahl hatte die Stadtverwaltung ursprünglich für die zu Ende gegangene Pflanzperiode zwischen Winter und Frühjahr eingeplant und dann nicht halten können. Anfang März hat dann die so genannte Vegetationsperiode begonnen, nun sind Eingriffe in die Fauna nicht mehr ohne Weiteres möglich.

Linke fordert Maßnahmen

Das Vorhaben, im Herbst erneut mit den Pflanzungen zu beginnen, beruhigt deshalb nicht jeden. Sascha Krämer, der für Die Linke in der Potsdamer Stadtverordnetenversammlung sitzt, fordert schnelle Maßnahmen. „Da liegt mehr als eine Million Euro auf einem Konto und wird nicht abgerufen“, sagt er. Er fordert, in den anstehenden Haushaltsverhandlungen weitere Gelder bereitzustellen. „Dafür könnte man die dringend benötigten Fachkräfte einstellen und den erforderlichen Aufgaben nachkommen.“ Schließlich sei allein im Potsdamer Volkspark ein Manko von 400 Bäumen zu verzeichnen. „Es muss da dringend investiert werden“, sagt Krämer.

Zudem würden sich die Witterungsbedingungen kaum verbessern, so dass die nötige Pflege der jungen Bäume eher mehr als weniger Kräfte binden würden. Rund ein Drittel der Bäume in der Stadt sind jünger als 20 Jahre und damit besonders pflegeintensiv, insgesamt hat der Fachbereich nach Auskunft der Stadtsprecherin etwa 110.000 verkehrssicherungspflichtige Bäume im Bestand. Bäume auf privaten Grundstücken werden von der Statistik nicht erfasst, sie unterliegen anderen Bestimmungen als die Gehölze auf öffentlichem Grund.

Patenschaften ungenutzt

Eine weitere Möglichkeit, mehr Bäume in die Stadt zu bekommen, wären Baumpatenschaften. Diese Option bietet die Landeshauptstadt zwar an: 1250 Euro kostet eine Patenschaft für einen Baum –mindestens. Sie wird aber nur sehr wenig genutzt. Eine einzige Baumpatenschaft wurde nach Auskunft des Rathauses seit Bestehen des Angebots eingegangen. Die vergleichsweise günstigen Patenschaften für Bäume in den Parks der Stiftung Preußische Schlösser, bei denen man für 350 Euro symbolisch die Verantwortung übernimmt, sind hingegen deutlich beliebter. Allein im vergangenen Jahr wurden mehr als 30 Patenschaften bei der Stiftung abgeschlossen.

Von Saskia Kirf