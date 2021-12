Potsdam

Na, auch schon geboostert? Am Wochenende haben sich einige Potsdamerinnen und Potsdamer ihre dritte Coronaschutz-Impfung in den beiden Zentren abgeholt. Die Booster waren mit Abstand am meisten nachgefragt. Und: Es wurden wieder neue Termine freigeschaltet, die diesmal nicht sofort ausgebucht waren. Wer also will, kann sein Glück noch probieren.

Die aktuelle Corona-Lage in Potsdam

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist in Potsdam am Wochenende zwar gesunken, aber von Entspanntheit kann bei einem Wert von über 330 nach wie vor nicht die Rede sein. Am Samstag wurden 97 neue Corona-Fälle bekannt und am Sonntag 52 – die Inzidenz betrug 331,7. Insgesamt haben sich inzwischen mehr als 12.400 Potsdamer nachweislich mit Corona angesteckt.

News und Termine

Drei neue Gedenktafeln erinnern ab heute auf dem Campus Griebnitzsee an den Verlauf des Todesstreifens quer durch das heutige Studentendorf. Enthüllt werden sie am Nachmittag auf dem Campus. Die Erinnerungszone ist Teil des Projektes „Grenzzonen – Zonengrenze“, das von der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit, der Stiftung Berliner Mauer und der Karl-Hamann-Stiftung umgesetzt wurde. Bei der Enthüllung der Tafeln werden die FDP-Landesvorsitzende Linda Teuteberg, der Präsident der Universität Potsdam, Oliver Günther, der kaufmännische Geschäftsführer des Hasso-Plattner-Institutes sowie der Kurator Ronald Sima sprechen.

Lieber nochmal die Abfahrtszeit checken sollte, wer mit Bus, Tram oder Regio unterwegs ist. Denn seit gestern gilt der Winter-Fahrplan im Regional- und Nahverkehr. Änderungen betreffen die Tramlinien 96, 92 und 93; die Buslinien N16, N17, 638, 643 sowie 580, 607, 630 und E30 – einen Überblick gibt es hier. Zur Schiffbauergasse pendeln künftig häufiger die Nachtbusse.

Im öffentlichen Nahverkehr gibt es Änderungen wegen der Umstellung auf den Winterfahrplan. Quelle: Bernd Gartenschläger

Eine erfreuliche Nachricht kommt aus Babelsberg: An der Ecke Rudolf-Breitscheid-/Karl-Liebknecht-Straße eröffnet heute um 6.30 Uhr das neue Café „Alte Rösterei“. Zunächst im To-Go-Betrieb und ab 7. Januar mit Bewirtung im Inneren bieten Loreen und Christian Herrmann Kaffeespezialitäten aus eigener Röstung an. Wer Hunger mitbringt, kommt auch auf seine Kosten.

Loreen und Christian Herrmann eröffnen am Montag ihr neues Café „Alte Rösterei“ in Babelsberg. Quelle: Julius Frick

Was kann man heute in Potsdam unternehmen?

Weihnachtliche Ho-Ho-Hofkonzerte: Um 16 Uhr feiert das Damenquartett „BrassAppeal“ heute den Auftakt der Live-Musik-Reihe in den Quartieren der Potsdamer Wohnungsgenossenschaft (PWG) 1956 eG. Erste Station für die coronakonformen Konzerte unter 2G-Regel ist der Hof der Zeppelinstraße 164. Abgesehen vom heutigen Montag, spielen die vier Musikerinnen mit Saxophon, Tuba und Percussion auch am Mittwoch und besuchen insgesamt vier Standorte der Genossenschaft: Havelbucht, Französisches Quartier, Erlenhof und Waldstadt I. Glühwein und Bratwurst sollen dem Publikum zusätzlich einheizen.

Die Frauenband BrassAppeal aus Berlin spielt mehrere Hofkonzerte in Potsdam. Quelle: Dovile Sermokas

Winterzeit ist Kinozeit: Im Thalia Programmkino in Babelsberg gibt es heute Abend unter anderem „Contra“, „À la Carte – Freiheit geht durch den Magen“ oder „Lieber Thomas“ zu sehen. Wer sich schon nachmittags in den bequemen Sessel schwingen will, kann das zum Beispiel für „House of Gucci“ um 16.30 Uhr oder den James-Bond-Streifen „Keine Zeit zum Sterben“ ab 15.30 Uhr tun.

Die Auflösung des Bilderrätsels

Haben Sie das neue Potsdam-Bilderrätsel gesehen? Jetzt kommt Ihre letzte Chance, es selbst zu enträtseln, denn unter dem Foto folgt die Auflösung:

Das Potsdam-Bilderrätsel der MAZ. Wo ist das in Potsdam? Folge 36 Quelle: Peter Degener

Die dunkle Echse ist auf dem Weg hinauf zum gekrümmten Gebälkträger. Sein Begleiter auf der anderen Seite des Eingangs wird im gleichen Moment von einer Schlange bedrängt. Doch die beiden Figuren lassen sich von der Gefahr nicht ablenken und halten den Erker stabil.

An vielen Häusern in Potsdam kann man solchen Bauschmuck finden. Die berühmtesten Figuren dieser Art stammen aus dem Barock und tragen das Dach von Schloss Sanssouci. Auch am blauen Knobelsdorff-Haus am Alten Markt neben dem Alten Rathaus werden Sie fündig: Dort halten chinesisch anmutende Männer mit langen, feinen Bärten den Balkon des Hauses.

Das Haus steht in der Friedrich-Engels-Straße 36 kurz vor dem Lutherplatz. Quelle: Peter Degener

Im Historismus der Gründerzeit und bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts war solche Figuren erneut sehr beliebt und schmückten plötzlich zahllose Wohnhäuser wie das Gesuchte. Es steht in der Friedrich-Engels-Straße 36 in der etwas unübersichtlichen Kurve zwischen der MAZ-Druckerei und dem Lutherplatz in Babelsberg. Das architektonische Klischee wird durch die farblich hervorgehobene Echse hier wieder zu etwas Besonderem. (Rätsel: Peter Degener)

Verkehr in Potsdam

Wöchentlich grüßen die altbekannten Bau- und Staustellen in Potsdam – so auch an diesem Montag. Erst in der kommenden Woche soll es wenigstens eine kleine Entspannung geben, wenn nämlich die Friedrich-Engels-Straße ab dem 20. Dezember wieder freigegeben wird. Alle aktuellen Baustellen in Potsdam haben wir hier zusammengefasst.

Wie wird das Wetter heute in Potsdam?

Nasskalt wird der Start in diesen Montag mit einer hohen Regenwahrscheinlichkeit bis in den Nachmittag hinein. Den Vorhersagen zufolge könnte es ab etwa 16 Uhr trockener werden und am Abend windiger. Maximal klettert das Thermometer auf 7 bis 8 Grad.

