Potsdam hilft der Eifel: Benefizkonzert in der Nikolaikirche

Seit Mitte Juli sammelt der Potsdamer Sebastian Frenkel Geld, um den Opfern der Flutkatastrophe helfen zu können. Am morgigen Mittwoch veranstaltet seine Frau ein Sieben-Gänge-Menü, am Donnerstag gibt es in Potsdam ein Benefizkonzert – die Erlöse sollen den Menschen in der Eifel zugute kommen.