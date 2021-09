Seit Mitte Juli sammelt der Potsdamer Sebastian Frenkel Geld für die Opfer der Flutkatastrophe. Am Mittwoch, 8. September, veranstaltet seine Frau ein Sieben-Gänge-Menü, am Donnerstag gibt es in Potsdam ein Benefizkonzert in der Nikolaikirche – alles zugunsten der Menschen in der Eifel.