Potsdam

Am Donnerstag, 9. September, fand in der Nikolaikirche um 20 Uhr ein Benefizkonzert für die Flutopfer in der Eifel statt. Etwa 200 Gäste waren vor Ort, die im Anschluss des Konzerts Spenden gaben. Insgesamt 2300 Euro kamen für die Hilfsaktion „Potsdam hilft der Eifel“ des Fluthelfers Sebastian Frenkel zusammen.

Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) und Nikolaikantor Björn O. Wiede luden zu dem Benefizkonzert ein. In seiner Laudatio bedankte sich der Oberbürgermeister bei dem Potsdamer Fluthelfer Sebastian Frenkel für „seine Hilfsbereitschaft und sein Engagement, das nicht selbstverständlich ist“. Das Publikum rief er dazu auf, im Anschluss des Konzertes Geld für die Flutopfer zu spenden.

Im Anschluss daran trug sich Sebastian Frenkel in das Goldene Buch der Stadt Potsdam ein. In seiner Widmung dankte er allen Potsdamern Helfern, die sich für die Opfer der Flutkatastrophe eingesetzt haben.

Von Steve Reutter