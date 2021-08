Potsdam

Am Dienstag war Sebastian Frenkel wieder in der Eifel. Der Bedarf an Unterstützung nach der Hochwasserkatastrophe reißt nicht ab. Im Gegenteil, jetzt wird es für die Betroffenen besonders hart, denn so manche letzte Hoffnung muss begraben werden. „Unsere gelieferten Bautrockner waren über eine Woche im Einsatz“, sagt der hauptberufliche Werbeagenturleiter. „Heute nun kamen das Technische Hilfswerk und ein Gebäudeprüfer und teilten der Familie mit, dass das Haus nicht sicher sei und abgerissen werden müsse.“

Die Familie von Heinrich Suhr hat zwei gespendete Fahrräder aus Potsdam bekommen. Quelle: Sebastian Frenkel

Es herrsche Ernüchterung und die Traumatisierungen seien den Menschen ins Gesicht geschrieben. Besonders bewegt hat Frenkel das Treffen mit dem Estrichleger Heinrich Suhr und seinen Kindern. Sie konnten sich vor der Flutwelle gerade noch retten, verloren aber ihr Hab und Gut. Dem deutlich jünger wirkenden 19-jährigen Sohn und seiner Schwester konnte das Potsdamer Team inzwischen neue Fahrräder übergeben. „Es war schön, bei ihnen zumindest wieder eine Regung im Gesicht zu sehen.“

Christina Kreuzberg richtet sich im verbliebenen Teil ihres renovierten Fachwerkhauses wieder ein. Quelle: Sebastian Frenkel

„Wir sammeln keine Bautrockner mehr“, sagt Sebastian Frenkel, „die sind sowieso nicht zu bekommen - jetzt vermitteln wir Patenschaften und benutzen die Geldspenden, um zielgerecht zu helfen.“ Ein Beispiel sei die alleinerziehenden Mutter Christina Kreuzberg, die sich im Anbau ihres zuvor sanierten Fachwerkhauses eine Wohnung einrichtet und daher eine Duschkabine mit allen notwendigen Anschlüssen benötigt.

Frenkel sprach auch mit dem Künstler Heiner Engel, der ihm erzählte, dass er mit der Flut nicht nur alle seine Zeichnungen und Gemälde – sein Lebenswerk – verloren hätte, sondern auch seine Seele. Es wird gesammelt, damit Engel eine neue Heizungsanlage erhält. Denn wie der Helfer erfuhr, sei es Betroffenen nach der sogenannten Jahrhundertflut von 2016 verwehrt worden, eine Elementarversicherung abzuschließen.

Der Künstler Heiner Engel sieht sein Lebenswerk verloren. Quelle: Sebastian Frenkel

Die Unterstützung am konkreten Fall war Sebastian Frenkel und seinem Team von Anfang an ein Anliegen. Mit dem Umbau der Webseite potsdam-hilft-der-eifel.de zu einer Vernetzungsplattform zeigt er anschaulich, wie sich Paten einsetzen. So wird die Solidarität innerhalb Potsdams deutlich: von Unternehmerinnen über Familien bis hin zu Schülern zieht sich der Wunsch zu helfen.

Potsdamer Unternehmer helfen Berufskollegen

Da verschenkt die sechsjährige Nina ihr Fahrrad an ein betroffenes Kind. Sandra Zeisberg vom Eiscafé am Luisenplatz möchte eine Eiscafé-Besitzerin in der Eifel beim Wiederaufbau unterstützen. Genauso geht es der Friseurmeisterin Susanne Folz, die erst vor vier Jahren ihren Salon in der Berliner Straße eröffnet hat und weiß, wie viel Arbeit das bedeutet. Auch die Architekten von Behrens & Heinlein wollen mit ihrem Know-How möglichst praktisch unter die Arme greifen.

Anwohner und Experten machen sich in Schuld ein Bild von der Zerstörung. Quelle: Sebastian Frenkel

Manchen Menschen drückt Frenkel etwas Geld aus dem Spendenrest von 2000, 3000 Euro in die Hand, wie er sagt, damit sie sich das Nötigste wieder beschaffen können. „Wir möchten jedoch langfristige Patenschaften aufbauen; wir versichern den Leuten hier, die Potsdamer lassen euch nicht im Stich.“ So besuchen die Helfer weitere Flutopfer, klären den Bedarf und stellen Wunschzettel zusammen. Am Donnerstag wollen sie zurückfahren.

Die Familien wollen zusammen bleiben

Das Team hatte auch Pläne, Frauen und Kinder aus der Region zu evakuieren und den Traumatisierten etwas Ruhe und Erholung in Brandenburg zu verschaffen. Kathrin und Marcus Gommert von der Freizeit- und Bildungsstätte Blankensee wollten 60 Betten jeweils für eine Woche Verfügung stellen, doch die Betroffenen seien nicht wegzubekommen. „Man klammert sich aneinander“, berichtet Frenkel, „sie wollen die Väter in der Not nicht alleine lassen.“

In Mayschoß im Landkreis Ahrweiler sammeln sich die Trümmer am Straßenrand, dazwischen steht frisches Trinkwasser. Quelle: Sebastian Frenkel

Der Unternehmer beschäftigt sich seit fast drei Wochen mit keinem anderen Thema mehr, er schläft wenig. Woher nimmt er die Kraft? „Ich bin ehemaliger Ausdauersportler, ein Triathlet“, sagt er, „und ich habe Unterstützung: nicht nur meine eigenen Leute, sondern auch die Helfer vor Ort.“ In seiner Agentur halten Kollegen das Geschäft am Laufen, er habe sich ausgeklinkt.

Damit die Potsdamer Unterstützung weiterhin fließt und nachhaltig geholfen werden kann, erfragt Frenkel vor Ort Geschichten von arg betroffenen Bewohnern: „Heute haben wir eine Familie besucht, die sich aufs Dach des Nachbarhauses retten konnte, bis das Wasser das Haus fortgerissen hat.“ Auf dem Dachfirst seien sie mit dem Haus weggeschwommen, als das Dach plötzlich in einer Enge „einrastete“ und sich die Familie letztendlich über eine Pergola retten konnte.

Spenden und Hilfsangebote können über die Webseite potsdam-hilft-der-eifel.de übermittelt werden. Per Paypal (paypal.me/sebastianfrenkel) oder Banküberweisung IBAN DE65 1207 0024 0303 2026 00, Deutsche Bank Potsdam, Verwendungszweck: Eifelhilfe.

Von Gabriele Spiller