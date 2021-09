Potsdam hilft der Eifel: So lief das Benefizkonzert in der Nikolaikirche

Potsdam

Um Geld für die Flutopfer in der Eifel zu sammeln, luden Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) und Nikolaikantor Björn O. Wiede, diesen Donnerstag um 20 Uhr zu einem Benefizkonzert in die Nikolaikirche ein. Das gesammelte Geld soll an die Hilfsaktion des Potsdamer Fluthelfers Sebastian Frenkel gehen. Vor Beginn des Konzertes trug er sich in das Goldene Buch der Stadt Potsdam ein.

In seiner Laudatio wandte sich Mike Schubert an Sebastian Frenkel

Mit seiner Hilfsaktion „Potsdam hilft der Eifel“ hat Sebastian Frenkel inzwischen über 113.000 Euro gesammelt. Das Geld investiert er für die Flutopfer. So kaufte er etwa Notstromaggregate und Bautrockner, welche die Menschen in der Eifel dringend benötigen. Mehrmals fuhr er in die Region, um die Hilfsgüter an die Menschen vor Ort zu übergeben.

In seiner Laudatio dankte Mike Schubert dem Potsdamer für „seine Hilfsbereitschaft und sein Engagement, das nicht selbstverständlich ist“. Er widmete den Abend „all jenen, die in einer Nacht alles verloren haben und al jenen, die geholfen haben – so wie Sebastian Frenkel“, sagte er zu Beginn des Benefizkonzertes.

So rief er das Publikum auch dazu auf, der Hilfsaktion von Sebastian Frenkel im Anschluss des Konzertes Spenden zukommen zu lassen. „Wir können ihm nicht nur danke sagen, wir können ihn und die anderen Helfer auch unterstützen“, sagte Mike Schubert.

Sebastian Frenkel dankte mit seiner Widmung Potsdamer Helfern

Im Anschluss daran trug sich Sebastian Frenkel ins Goldene Buch der Stadt ein. Er tat das im Namen aller Potsdamer, welche den Menschen in der Eifel wegen der Flutkatastrophe geholfen haben oder dies noch immer tun, wie die Stadt mitteilt. In seiner Widmung dankte er allen anderen Potsdamern Helfern, die sich für die Flutopfer eingesetzt haben.

Mit seiner Widmung in das Goldene Buch der Stadt Potsdam bedankte sich Fluthelfer Sebastian Frenkel bei allen Helfern der Landeshauptstadt. Quelle: Julius Frick

Die Musik zum Konzert spielte das Barocktrompetenensemble Berlin. Etwa 200 Gäste waren zum Konzert in die Nikolaikirche gekommen.

Das Benefizkonzert war auch gleichzeitig der Auftakt zum Festival „Ponti“. Unter dem Motto „Brücken zwischen Menschen, Künstlern und Generationen“ findet das Fest vom 9. September bis zum 12. September statt. So wird etwa der italienische Meisterpianist Gianluca Luisi erstmalig bei einem Klavierabend mit Schubert und Chopin in Potsdam zu erleben sein.

Von Steve Reutter