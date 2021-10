Potsdam

Insgesamt 132.500 Euro haben die Potsdamer in den vergangenen Monaten für die Flutopfer in der Eifel gesammelt. Damit fehlen nur noch 7.500 Euro, um das von Sebastian Frenkel ausgerufene Ziel von insgesamt 140.000 Euro zu erreichen. Frenkel gründete die Plattform „Potsdam hilft der Eifel“ – durch sein Engagement konnte bereits etlichen betroffenen Menschen geholfen werden.

Sie verloren alles: Auch an sie sollen Teile des Spendengeldes gehen

Durch die Spenden wurden etwa Trocknungsanlagen finanziert, „mit denen 40 bis 45 Häuser getrocknet werden konnten“, sagt Sebastian Frenkel. Zudem haben sich Patenschaften mit besonders schweren Schicksalen ergeben. Wenn die Zielsumme von 140.000 Euro erreicht ist, soll ein Großteil des verbliebenden Geldes an sie gehen.

So etwa an einen KFZ-Mechaniker aus Ahrweiler, der durch die Flut seine Werkstatt mit allen Geräten, Autos und Werkzeugen verloren hat. „Wir möchten ihm eine neue Werkstattausrüstung schenken“, sagt Sebastian Frenkel. Mit dem Geld soll entweder eine neue Hebebühne oder ein Tester, der die Elektronik an Fahrzeugen prüft, beschafft werden.

Auch soll ein Rentnerpaar unterstützt werden, welches ihr Haus gänzlich verloren habe. Gegenwärtig lebt das Paar laut Sebastian Frenkel in einem Wohnmobil und befindet sich auf der Suche nach einer neuen Wohnung im Raum Köln. „Wohnungsempfehlungen werden gerne angenommen“, sagt Sebastian Frenkel. Zudem plane er, ihnen Spendengelder für eine neue Wohnzimmereinrichtung zukommen zu lassen.

Zu Weihnachten: Er möchte den Kindern helfen

Um diese Pläne umzusetzen, hofft Sebastian Frenkel nun auf die letzten Spenden, „die in den vergangenen Wochen etwas stagniert sind“, sagt er. Er hofft, die Zielsumme bis Ende diesen Monats erreicht zu haben. Doch dass danach Schluss mit den Hilfen für die Menschen in der Eifel ist, könne er nicht sagen. „Weihnachten steht vor der Tür und wir würden gerne noch ein paar Kinder glücklich machen“, sagt er.

Helfen Sie den Flutopfern in der Eifel Hier können Sie via PayPal an „Potsdam hilft der Eifel“ spenden. Oder via Bankverbindung, IBAN: DE65 1207 0024 0303 2026 00 (Deutsche Bank Potsdam, Empfänger: Sebastian Frenkel, Verwendungszweck: Eifelhilfe).

Erst kürzlich fuhr Sebastian Frenkel wieder in das von der Flutkatastrophe betroffene Gebiet. Am 2. Oktober begleitete ihn Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD). Gemeinsam besuchten sie vier Menschen, mit denen Sebastian Frenkel eine Patenschaft führt. So etwa auch Ali Topelca aus Schuld (Ahr). Er hat wegen der Flut seinen Grill, die Pizzeria und sein Haus verloren.

„Von den Spenden konnten wir ihm jetzt einen neuen Imbisswagen mit Vollausstattung, beispielsweise einem Pizza-Ofen kaufen“, sagt Sebastian Frenkel. Am Abend des Besuchs mit Mike Schubert wurden sie im neuen Imbisswagen als Dank für die Hilfe von Ali Topelca bekocht.

Von Steve Reutter