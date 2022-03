Potsdam

Zwei Tage vor dem Überfall Russlands auf die Ukraine ist Kira Perepelytsia (25) in Kiew zu ihren Eltern gezogen, „weil wir Angst hatten, dass etwas kommt“. An jenem Donnerstag wachte sie auf, als ihr Vater sagte: „Der Krieg beginnt.“ „Es war 5 Uhr am Morgen. Ich antwortete: ,Du spinnst doch.‘ Obwohl wir damit gerechnet hatten, kam es unerwartet.“

Aus Potsdam nach Krakau zurück

Kira ist eine von zehn Frauen und Kindern, die am vergangenen Sonntag mit dem „Konvoi Drushba“ von der ukrainischen Grenze nach Potsdam kamen. Jetzt ist sie wieder nahe der Heimat im ostpolnischen Krakau: „Wir holen meine Tante und meine Cousine ab.“ Die Rückfahrt ist ein Problem, „weil alle Züge voll sind mit Ukrainern“.

Lesen Sie auch: Babelsberg bereitet zweiten „Konvoi Drushba“ vor

Kira arbeitete als Bühnenbildnerin für Film- und Fernsehproduktionen und als Designerin. An jenem Morgen kontaktierten sie zuerst ihre Freunde und Verwandten „um zu checken, ob alle am Leben sind“: „Dann haben wir überlegt, was wir machen sollen. Einfach in Kiew bleiben? Oder zu Freunden, die im Umland von Kiew ein großes Haus haben mit einem Keller, in dem wir die Bomben überleben können.“

Tschernihiv bei Kiew ist total zerstört

Sie hätten nicht gewusst, was sie mitnehmen sollten und wie lange es dauert: „Wir dachten, dass die Situation in zwei oder fünf Tagen etwas verständlicher sein wird. Aber es dauert nun schon zwei Wochen und es wird immer schlimmer und schlimmer.“

Schlimm sind die Nachrichten aus Tschernihiv 200 Kilometer nördlich von Kiew nahe der belorussischen Grenze, wo sie geboren wurde, wo viele ihrer Verwandten leben: „In Tschernihiv war richtiger Krieg. In Kiew ist auch Krieg. Aber Tschernihiv ist total zerstört worden mit Bomben und Raketen.“

Immer wieder Sirenen, Flugzeuge, Explosionen

Ihre Tante hat die Belagerung von Tschernihiv erlebt: „Sie ist heute in der Nacht in Krakau angekommen, so gegen 4 Uhr“, sagt Kira: „Ich habe sie gemeinsam mit meiner Cousine vom Bahnhof abgeholt. Deswegen bin ich jetzt ein bisschen erschöpft. Sie hat es erlebt. Es gab manchmal kein Wasser und keinen Strom. Und als meine Tante aus Tschernihiv floh, konnten wir sie nicht erreichen, weil das Netz gekappt war.“

In Kiew habe sie immer wieder die Sirenen gehört, die Flugzeuge, Explosionen, die öfter und öfter kamen: „Schließlich hatten wir begriffen, dass die Gefahr sehr groß ist und wir besser irgendwo hinfahren sollten. Ins Ausland. Weil das Ganze mehr als zwei oder fünf Tage dauern wird.“

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Kontakt zum Potsdamer „Konvoi Drushba“

Sie fuhren mit einem Bus nach Lviv: „Wir hatten Glück, dass wir die Plätze bekamen. Wir wollten zunächst einfach in den Westen der Ukraine und dann weitersehen. Es geht, wie es geht.“ Unterwegs rief ihr Vater an mit dem Rat eines Freundes, weiterzufahren nach Uschgorod an der ukrainisch-slowakischen Grenze: „Von dort könnten wir versuchen, mit dem Bus nach Berlin zu kommen. Unser Ziel war Werder bei Potsdam, wo Verwandte von uns leben.“

Ihre Tante brauchte vier Tage von Tschernihiv bis Krakau. Dass sie selbst und ihre Mutter kaum mehr als zwei Tage für die Reise von Kiew bis nach Berlin, Potsdam und Werder brauchten, das, so Kira, „war möglich Dank René und seiner Gesellschaft“. René Kuhlke und Maike Mühle sind die Initiatoren des „Konvois Drushba“, der mit der Nehemia-Hilfsorganisation zusammenarbeitet.

Nach Uschgorod im völlig überfüllten Zug

Die Reisegruppe des „Konvoi Drushba“. Quelle: Privat

Von Lviv nach Uschgorod reisten sie in einem völlig überfüllten Zug: „Wir saßen fünf Stunden auf dem Boden, es herrschte Panik.“ In Uschgorod konnten sie „bei diesem Freund meiner Familie übernachten. Es war so angenehm nach dieser Reise, 26 Stunden mit dem Bus und danach 5 Stunden in diesem schrecklichen Zug. Nun konnten wir einfach liegen und schlafen und duschen. Uns erholen für die Weiterreise.“

Der Freund ihres Vaters brachte sie mit dem Nehemia-Hilfswerk zusammen: „Er sagte, sie bringen Hilfe für die Ukraine zur Grenze und nehmen auf der Rückfahrt nach Deutschland Leute mit. René haben wir dann über Telegram kontaktiert. Das war ein richtiges Wunder, weil René mit seinem ,Konvoi Drushba’ direkt nach Potsdam fuhr. Also ganz in die Nähe von Werder, wo unsere Verwandten leben.“

Der Vater kämpft in der Nähe von Kiew

Der Vater ist in Kiew geblieben. Er wollte nicht ausreisen, sagt Kira: „Er ist in einer militärischen Einheit in einer Vorstadt von Kiew. Wir rufen ihn jeden Tag an und wünschen ihm viele Siege.“

In den Telefonaten berichte der Vater aus dem Kampfgebiet: „Er sagt, na ja, es explodiert oft in der Nähe. Oder – heute haben wir ein Flugzeug abgeschossen. In der Nähe seines Einsatzortes liegt Irpin. Eine Stadt mit vor dem Krieg fast 50.000 Einwohnern, die auch total zerstört ist.“

Nach der Ankunft in Werder sei sie sofort wieder abgereist, sagt Kira, um die Tante abzuholen: „Es war sehr schwierig für sie, aus Tschernihiv abzureisen, weil die Stadt bereits okkupiert war. Ein Freund eines Freundes von unserem Freund konnte sie noch mit dem Auto herausholen.“

Hoffnung auf einen Platz im Bus nach Berlin

Von Berlin nach Krakau kam Kira problemlos mit dem Zug: „Die Fahrt ist kostenlos für Ukrainer.“ Die Rückkehr nach Deutschland aber sei schwierig, „weil es keine Plätze gibt. Es ist alles voll mit Ukrainern“: „Wir hoffen, dass wir am Sonntag mit einem Bus zurückfahren können.“

Wie es weitergeht, wisse sie nicht: „Wenn der Krieg andauert, werden meine Mutter, meine Cousine und ich hier Arbeit suchen. Und dann überlegen, was wir machen sollen. Wo können wir leben und wohnen?“

Von Volker Oelschläger