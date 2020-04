Potsdam

Der Aufsichtsrat des städtischen Klinikums „ Ernst von Bergmann“ will am Mittwoch die Kommission zur Aufklärung des Corona-Ausbruchs einsetzen. Das Gremium soll unter dem Vorsitz der früheren Gesundheitsministerin Anita Tack (Linke) die Vorgänge nachvollziehen. Händeringend werden dafür Fachleute gesucht, die aber mitten in der Krise offenbar anderes zu tun haben. Der SPD-Gesundheitsexperte Lauterbach äußert sich mit scharfer Kritik am Management des Klinikums im ZDF-Magazin „Frontal 21“.

Potsdams Wirtschaft droht Absturz in Rezession

Alle sind sich einig: Der Potsdamer Baubeigeordnete, der Chefwirtschaftsförderer der Stadtverwaltung und die Industrie- und Handelskammer fürchten ein Firmensterben und viele Arbeitslose, wenn der Lockdown insbesondere für das Tourismusgewerbe anhält.

Wenn das Paradies zum Gefängnis wird

Die MAZ hat Kontakt mit zwei Potsdamern, die wegen der Corona-Pandemie in Marokko beziehungsweise Panama festsitzen. Kein Flugzeug und keine Fähre hat sie bisher mitgenommen.

Kein Geburtentourismus ins Umland

Das nur in Potsdam geltende Begleitverbot für werdende Väter in den Kreißsaal belastet viele Frauen, die vor der Entbindung stehen. Dennoch gab es nur wenige Anfragen an andere Kliniken, wie eine MAZ-Umfrage ergab. Eine erfahrene Hebamme sagt im Interview, wie werdende Mütter mit der belastenden Situation umgehen können.

Lämmchen und Zicklein erobern die Döberitzer Heide

Gegen den Corona-Blues hilft ein Spaziergang durch die Döberitzer Heide. Mehr als 1000 Schafe und Ziegen betätigen sich dort derzeit als Landschaftspfleger. Sie halten die Vegetation kurz, um den offenen Charakter der Sielmann-Naturlandschaft zu erhalten.

