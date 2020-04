Potsdam

Derzeit jagt oft eine Nachricht die andere. Viele drehen sich um die Coronakrise und ihre Folgen, doch es gibt auch noch andere Themen, die die Stadt bewegen. Ein Überblick über die Geschichten und Nachrichten des Wochenendes.

Ernst-von-Bergmann Klinikum : Lage schlimmer als gedacht

Das Robert-Koch-Institut hat sich der Lage im Ernst-von-Bergmann Klinikum angenommen. Der Bericht zeigt, dass der Corona-Ausbruch im Krankenhaus weiterhin nicht unter Kontrolle ist. In dem Bericht sind auch Empfehlungen zu finden, was jetzt am besten zu tun wäre, um die Lage zu entspannen. Eine Option: die Umwandlung des Bergmann in eine zentrale Covid-19-Klinik. Doch dagegen wehren sich die Stadt und das Land.

Humor trotz Corona

Witze sind ein Ventil für schwierige Situationen. In Zeiten Coronas werden im Internet Kontaktverbot, Hamsterkäufe und Hygienevorschriften gerne auch mit einem Augenzwinkern betrachtet. „Viele finden jetzt heraus, dass Sie doch nicht introvertiert sind“, scherzt der Twitter-Nutzer PJ Vogts. Wir haben Beispiele für den witzigen Umgang mit den Coronamaßnahmen gesammelt.

650 Meter lange „Politische Einkaufsschlange“ beim Bäcker

Weil eine Demonstration der Seebrücke für Geflüchtete trotz erhöhten und selbstauferlegten Infektionschutzmaßnahmen untersagt wurde, haben sich mehrere Gruppen eine kreative Alternative einfallen lassen. Mit der „Politischen Einkaufsschlange“ wollten mehr als 150 Menschen eine Gesetzeslücke nutzen und das Versammlungsverbot umgehen: Sie haben sich mit Schildern und politischen Rufen beim Bäcker angestellt.

Osterspaziergang durch Potsdam

Ostern ist Familienzeit. In der Coronakrise ist das aber verboten. Polizei und Ordnungsamt haben angekündigt, am Osterwochenende verstärkt den Mindestabstand zu kontrollieren. Haben sich die Potsdamer an die Verordnungen zu Eindämmung des Coronavirus gehalten? Ein Osterspaziergang bei bestem Wetter gibt unterschiedliche Antworten.

Potsdamer wollen mehr Geld

Die Potsdamer wollen mehr Geld – und zwar für die Mitarbeiter des Ernst-von-Bergmann-Klinikums. In einem Bürgerbegehren fordern „immer mehr Menschen im Lande eine bessere Bezahlung der Beschäftigten und eine bessere personelle Ausstattung in den Krankenhäusern“. In dem Brief an die Fraktionen, fordern die Bürger in der Coronakrise das weitere Verfahren durch Bestätigung der Forderungen per Beschluss abzukürzen.

Nach Corona ist vor dem Theater

Das Poetenpack bleibt in der Corona-Krise optimistisch. Die Premiere von Goethes „Faust“ musste wegen der Corona-Verordnungen abgesagt werden. Das freie Theater lässt sich davon nicht unterkriegen und konzentriert sich auf die Spieltermine vom 17. September bis zum 4. Oktober in dem nach Komplettsanierung dann gerade wieder eröffneten Schlosstheater im Neuen Palais.

