Potsdam

In diesen Zeiten jagt oft eine Nachricht die andere. Viele drehen sich um die Coronakrise und ihre Folgen, doch es gibt auch noch andere Themen, die die Stadt bewegen. Ein Überblick über die Geschichten und Nachrichten des Tages.

Klinikums-Chefs sollen beurlaubt werden

Die Spitze des städtischen Klinikums „ Ernst von Bergmann“ soll bis zur Klärung der Vorkommnisse um den massenhaften Corona-Ausbruch beurlaubt werden. Dafür hat sich der Aufsichtsrat des Klinikums während einer Sondersitzung am Dienstag bei sieben Ja-, vier Nein-Stimmen und einer Enthaltung ausgesprochen, wie die MAZ aus gut unterrichteten Kreisen erfuhr. Mit diesem Votum folgte der Aufsichtsrat dem Vorschlag von Oberbürgermeister Mike Schubert ( SPD). Ihm obliegt als Gesellschafter die Entscheidung über die Zukunft von Steffen Grebner (kaufmännischer Geschäftsführer) und Dorothea Fischer (medizinische Geschäftsführerin). Ausschlaggebend wird dafür auch der Ausgang der heutigen Hauptausschusssitzung sein.

Das müssen Sie über die Maskenpflicht in Potsdam wissen

Luise Bathe am Hauptbahnhof trug bereits eine Maske. Foto: Varvara Smirnova Quelle: Varvara Smirnova

Trotz Lockerung der Corona-Eindämmungsverordnung wird ab Montag laut Stadt Potsdam eine Alltagsmasken-Pflicht gelten, weil die „Corona-Dynamik“ in Potsdam höher sei, als in anderen Teilen Brandenburgs. Die Allgemeinverfügung dazu ist aktuell noch in Arbeit und wird frühstens am Donnerstag erwartet. Schon jetzt ist aber klar, dass sie nach Wolfsburger und Jenaer Vorbild gestaltet wird.

84-Jähriger stirbt an Corona

In den vergangenen 24 Stunden ist eine Person, die mit dem Coronavirus infiziert war, in einer Potsdamer Senioreneinrichtung verstorben. Das meldet die Stadt – Auskunft darüber, um welche Senioreneinrichtung es sich handelt, erteilten Pressesprecher nicht, nur dass es sich um einen 84-jährigen Mann aus Potsdam handelt.

Tarifbezahlung im Klinikum rückt in greifbare Nähe

Beim kommunalen Klinikum „ Ernst von Bergmann“ zeichnet sich ein Durchbruch in Sachen Tarifbezahlung ab: Zum 1. Juni sollen die Mitarbeiter der Ernst von Bergmann gGmbH und der Tochtergesellschaften, bei denen das Klinikum Alleingesellschafter ist, nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) und nicht mehr nach dem schlechter entgoltenen Haustarif bezahlt werden. Und zwar soll dies für alle insgesamt 2100 Mitarbeiter gelten; nicht nur – wie ursprünglich angedacht – in einem ersten Schritt lediglich für das Pflegepersonal.

Die Märkte vor der Wiedereröffnung

Die ganze Stadt fiebert der Wiederöffnung ihrer Läden entgegen – und fiebern hat tatsächlich viel zu tun mit der Stimmungslage der Geschäftsleute. „Alle versuchen es erst mal“, sagt Bärbel Schälicke, Vorsitzende der Händlergemeinschaft AG Innenstadt: „Aber keiner weiß, wie es am Mittwoch wird. Die Kunden werden uns wohl nicht gleich überrennen.“ Die MAZ hat in allen großen Center und in der Innenstadt nachgefragt.

Haushalt in Rekordhöhe

Kämmerer Burkhard Exner mit dem Doppelhaushalt. Foto: Varvara Smirnova Quelle: varvara Smirnova

Die Stadt legt für die Jahre 2020 und 2021 einen Rekordhaushalt mit einem Volumen von 790 beziehungsweise 820 Millionen Euro vor. Am Mittwoch soll das Zahlenwerk in einer Sondersitzung der Stadtverordneten in der IHK eingebracht werden. Der Finanzbeigeordnete Burkhard Exner ( SPD) warb am Dienstag bei einer ersten Vorstellung des Zahlenwerks vor der Presse für eine rasche Zustimmung, um die Handlungsfähigkeit der Stadt zu sichern: „Wir müssen raus aus der vorläufigen Haushaltsführung“, sagte er.

Virologin konnte schnell ersetzt werden

Nach dem überraschenden Rückzug der Virologin Sigrid Baumgarte aus dem Krisenstab des Potsdamer Ernst-von-Bergmann-Klinikums hat das kommunale Krankenhaus nun einen Ersatz gefunden. Kliniksprecherin Theresa Decker erklärt auf MAZ-Anfrage, der Diagnostik-Leiter des „ Labor Berlin“, Andreas Knaust, sei als externer Experte kurzfristig eingesprungen.

