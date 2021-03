Potsdam

Ulrike Funke ist unruhig, wenn sie vom Leid der Vergangenheit erzählt. In ihrem Kopf und Herzen bewegt sie nicht nur die eigene Familiengeschichte in der Zeit des Nationalsozialismus. Gerade dreht sich dort alles um Ruth Zappe. „Sie gehört in das Gedächtnis dieser Stadt“, sagt Ulrike Funke, die eine kleine Biografie über diese Frau geschrieben. Denn Zappe ist eines von über 200.000 Opfern des NS-Euthanasieprogramms, das dazu diente kranke Menschen zu ermorden.

Auf dem Tisch in Funkes Wohnung in der Weinbergstraße liegen alte Fotos, Ausschnitte aus offiziellen Dokumenten und auch ein kleiner Zeitungsausschnitt der Potsdamer Tageszeitung vom 4. Februar 1932. Von den „Zauberhänden“ einer jungen Pianistin ist darin die Rede, von ungeheurer Lebendigkeit und musikalischer Einfühlung – von Ruth Zappes erstem Konzert vor einem großen Publikum. Doch es sollte ihr letztes Konzert sein. Denn die Machtübernahme der Nationalsozialisten wird ihr Leben zuerst dramatisch verändern – und schließlich beenden.

Wie die Pianistin Ruth Zappe nach Potsdam kam

Ruth Zappe 1901-1940 war Euthanasieopfer der Nazis aus Potsdam. Die Pianistin und Klavierlehrerin wurde wegen Schizophrenie in Brandenburg an der Havel ermordet. Ihre Geschichte wird von Ulrike Funke aus Potsdam aufgeschrieben. Quelle: privat

Ruth Zappe, die 1901 in Ostpreußen geboren wird, entstammt einer jüdischen Familie. Seit 1920 ist sie mit dem Königsberger Journalisten Hans Zappe verheiratet, mit dem sie nach Potsdam zieht und für den sie mit der gemeinsamen Tochter Gerda 1929 auch zum Christentum konvertiert. Die Familie Zappe lebt in der heutigen Berliner Straße 149.

Scheidung, um die Familie zu retten

Doch die Familie steht angesichts ihrer jüdischen Herkunft unter großem Verfolgungsdruck. Erst bleiben Ruths Klavierschüler aus. Bald wird ihr Werbeschild an der Tür zerstört und sie erhält Berufsverbot. Um Mann und Tochter zu schützen, reicht Ruth Zappe im Oktober 1933 die Scheidung ein. Der Haushalt muss aufgelöst werden, ihr Mann zieht im gleichen Haus in eine eigene Wohnung, um dem Vorwurf der „Rassenschande“ zu entgehen.

Die Ausgrenzung zerrt an ihr, sie spielt kaum noch Klavier, ist überfordert, wird psychisch krank. Sie kommt in ein Potsdamer Klinikum und wird von dort im August 1938 in die „Landesanstalt Brandenburg-Görden“ verlegt – und nie zurückkehren.

Der Zufall stieß Ulrike Funke auf das Schicksal der Pianistin

Ulrike Funke (1944) aus Potsdam hat die Geschichte von Ruth Zappe recherchiert. Ruth Zappe 1901-1940 war Euthanasieopfer der Nazis aus Potsdam. Quelle: Peter Degener

Ulrike Funke ist durch Zufall auf das Schicksal von Ruth Zappe gestoßen. Die 77-jährige Potsdamerin folgte dem Aufruf des Pfarrers Simon Kuntze, sich mit christlich-jüdischen Biografien auseinanderzusetzen. Funke war über viele Jahre an den Recherchen für zahlreiche Potsdamer Stolpersteine beteiligt, die an Opfer des Holocaust erinnern. Ihr Interesse speist sich auch aus der eigenen Familiengeschichte. Ulrike Funkes Tante Irma war mit dem jüdischen Potsdamer Bankier Leo Müller verheiratet, der Teilhaber einer Bank am Steubenplatz war.

Vom Krankenhaus in die Tötungsanstalt nach Brandenburg

Im August 1938, in jenen Wochen, als Ruth Zappe ins Krankenhaus und schließlich in die Tötungsanstalt nach Brandenburg kommt, kann Onkel Leo mit seiner Irma emigrieren. Sie verbringen ihr Leben fortan in Australien. Ein umfangreicher Briefwechsel zwischen Potsdam und Sidney aus der Nazizeit hat sich bei Ulrike Funke erhalten. Unbekannt ist bis heute das Schicksal von Leos Schwester Henny. „Mein Onkel Leo hoffte immer, dass sie noch nach Australien kommt“, sagt Ulrike Funke. Bekannt ist nur, dass ihre Verwandte in den Osten nach Polen deportiert wurde – und womöglich im Vernichtungslager Belzec umkam.

Auch Hans und Gerda Zappe erfahren nie das wahre Schicksal ihrer Ruth. Ihnen wird im Sommer 1940 mitgeteilt, dass sie aus Brandenburg in eine andere Anstalt in Österreich verlegt und dort am 15. Juni 1940 „ganz ruhig und sanft eingeschlafen“ sei. Was tatsächlich passierte, kommt nun durch die Arbeit Ulrike Funkes ans Licht. „Patientin ist zerfahren, affektlos, autistisch, mutistisch, mit zeitweise auftretenden katatonen Erregungszuständen, greift dabei an und zerreißt ihre Sachen“, heißt es am 7. Mai 1940 im letzten Eintrag der Brandenburger Krankenakte Ruth Zappes. „Sie wurde nicht verlegt, damit wurden die Angehörigen nur beruhigt“, sagt Funke. „Die Wahrheit ist, dass Ruth Zappe schon an diesem Tag im alten Zuchthaus in Brandenburg mit Gas getötet wurde“, sagt sie.

Ein Buch über die eigene Familiengeschichte steht noch aus

Ulrike Funkes eigene Familiengeschichte ist mit dem Holocaust verwoben. Ihre Tante Irma und ihr angeheirateter jüdischer Onkel Leo Müller konnten 1938 nach Australien emigrieren. Quelle: privat

Ulrike Funke wünscht sich, dass dieses Schicksal auch in Potsdam, „der Stadt, in der sie glückliche Tage mit ihrer Familie erlebt hat, in der sie aber auch viele Demütigungen erdulden musste, die mit ihrem Tod durch Gas endeten, nicht vergessen wird“. Sie möchte gerne einen Stolperstein für Ruth Zappe vor dem Haus in der Berliner Straße verlegen. Damit würde ihr Name auch in Potsdam „aufbewahrt“ wie Funke sagt. Parallel arbeitet sie am Manuskript der Biografie. Einen Verlag hat sie noch nicht gefunden, aber ihr schwebt bereits ein Titel vor: „Als sich die Nacht über sie senkte“ könnte es doppeldeutig angesichts von Krankheit und Verfolgung heißen. Ein Buch über ihre eigene Familiengeschichte steht noch aus. Sie blättert in den Ordnern mit den Briefen. „Ich weiß nicht, wie viel Kraft ich haben werde“, sagt sie..

Die Gedenkstätte Lindenstraße hat Ulrike Funke zu Lesung und Gespräch gebeten. Die Aufzeichnung ist ab 12. März auf dem Youtube-Kanal der Gedenkstätte verfügbar.

Von Peter Degener