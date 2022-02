Sturm Zeynep hat die Potsdamer Wohngebiete Stern, Drewitz und Kirchsteigfeld vom Straßenbahnnetz abgeschnitten. Eine Tram wurde von umstürzenden Bäumen getroffen. Insgesamt sei Zeynep in Potsdam mindestens so heftig wie das Orkantief Ylenia am Donnerstag, heißt es bei der Feuerwehr.