Für die Smartphone-Nutzer unter Ihnen haben wir uns eine ganz besondere Spielerei ausgedacht: Unter diesem Text finden Sie einen Artikel mit einem „ Zeitreise“-Knopf. Klicken Sie ihn an (am besten, wenn Sie im WLAN sind) und bewegen Sie Ihr Handy kreisend über den Boden, bis die Kamera Ihren Standort erkennt. Nun erscheint eine Kugel im Raum vor Ihnen.

Sie können diese durch Drücken und Halten auch verschieben und ihre Größe ändern. Treten Sie in die Kugel, indem Sie diese antippen und sich mit dem Handy in der Hand „hinein“-bewegen. Sie befinden sich jetzt an einem Ort in Potsdam, der historisch besonders interessant ist: Der Schiffbauergasse.

Zur Galerie Hier erklären wir die einzelnen Schritte, um das Potsdamer Augmented-Reality-Erlebnis der MAZ zu genießen.

Schauen Sie sich in unserer 360-Grad-Ansicht um; die Stimme unseres Lokalredakteurs Peter Degener erklärt Ihnen die Geschichte der Mühle, in der heute das Restaurant „Il Teatro“ residiert. Tippen Sie den Turm des Gebäudes an und Sie sehen, wie dieser vor 30 Jahren aussah. Die einzelnen Schritte finden Sie auch in unserer Fotostrecke erklärt.

Solche „ Augmented Reality“-Erlebnisse – so nennt man die Technologie, sich eine andere Welt dorthin zu holen, wo man gerade steht – werden wir Ihnen ab sofort in jedem unserer acht Serienteile zu den Potsdamer Bezirken ermöglichen, stets mit einem neuen Ort. Selbstverständlich funktioniert das 360-Grad-Erlebnis auch am Desktop: Hier scrollen Sie einfach mit der Maus, um den Blickwinkel zu verändern. Viel Spaß beim Erkunden!

Übrigens: Die Mühle mit dem Zinnenkranz im Kulturquartier Schiffbauergasse ist heute zwar ein italienisches Restaurant – vor 30 Jahren dagegen gehörte sie zum Komplex eines Gaskraftwerks, das die ganze Stadt versorgt hat. Der Backsteinbau rechts daneben diente als Kokerei.

Die Kohlenschiffe legten am Ufer an, wo heute ein Restaurantschiff ankert. In den Zeiten von Ofenheizung und Kohleknappheit tauchte manch einer nach Briketts, die im Wasser gelandet waren. Weiter hinten befanden sich Kasernen, die von sowjetischen Truppen genutzt wurden. Sperrgebiet mitten in der Stadt.

Das Datenjournalismus-Projekt „ Potsdam ganz nah“ ist gefördert durch das Kartographen Mercator Stipendien-Programm für JournalistInnen – eine Initiative des gemeinnützigen Vereins Fleiß und Mut e.V.

Von Maike Schultz