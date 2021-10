Potsdam

Potsdam will bunte „Schutzschleifen“ am Rathaus-Eingang anbringen, um Respekt und Anerkennung für Hilfeleistungen von Bundeswehr, Feuerwehren und anderen Einsatzkräften zu demonstrieren. Die Schleifen sind in den Farben Rot, Gelb, Weiß und Blau gehalten. Das teilte die Verwaltung am Mittwoch im Hauptausschuss der Stadtverordnetenversammlung mit.

Einen entsprechenden Antrag hatte die CDU-Fraktion gestellt. Die „Gelbe Schleife“ sei in Deutschland seit einigen Jahren als „Inbegriff für Solidarität und politisch unabhängiges Zeichen der Verbundenheit mit den Menschen in der Bundeswehr“ zu sehen, so die Fraktion. Viele Städte und Gemeinden in Deutschland zeigten mit dem Anbringen einer „Gelben Schleifen“ an oder unter ihren Ortseingangsschildern oder an öffentlichen Gebäuden ihre Solidarität mit den Bundeswehrsoldaten sowie ihren Familien.

Soldaten helfen in Corona-Krise

Zuletzt unterstützten knapp 40 Bundeswehrsoldaten im Gesundheitsamt bei der Ermittlung, der Bescheiderstellung, in der Kontaktnachverfolgung und bei der Hotline in der laufenden Corona-Pandemie. Die Landeshauptstadt Potsdam sei in Beantwortung der Kleinen Anfrage „Einsatz der Bundeswehr während der Corona-Pandemie in Potsdam“ zu dem Schluss gekommen, dass die Unterstützung der Soldaten eine wichtige Säule in der Bewältigung der Corona-Lage sei.

Die erste Anbringung soll nach dem Wunsch der Christdemokraten gemeinsam mit dem Landeskommando Brandenburg initiiert werden. Die Stadtverwaltung hat inzwischen mit dem Landeskommando der Bundeswehr gesprochen und vereinbart, das Thema „Schutzschleife“ nicht allein für die Bundeswehr, sondern auch für andere Einsatzkräfte nach dem Vorbild anderer Bundesländer zu betrachten. Polizei, Feuerwehren und Rettungsdienste seien eine wichtige Stütze der Daseinsvorsorge. Mehrere Tausend von ihnen sorgten tagtäglich bei unterschiedlichsten Einsatzszenarien für Sicherheit, Schutz und Hilfe für alle Bürger im Land.

Schleifen sind anderswo längst etabliert

In anderen Bundesländern wurde als äußeres Zeichen der Solidarität mit den Einsatzkräften die „Schutzschleife“ kreiert. Sie ist in den Farben Blau, Rot und Weiß gehalten und steht als Zeichen für die Verbundenheit mit den Einsatzkräften und als Wertschätzung für die tägliche, oft auch lebensgefährliche Arbeitsleistung.

Neben den Einsatzkräften der täglichen Gefahrenabwehr habe sich die Bundeswehr in vielen Einsatzlagen als verlässlicher Partner bewiesen, erklärte jetzt die Stadt Potsdam. Die Soldaten unterstützen nicht nur bei Naturkatastrophen, sondern hätten auch bei der Bewältigung der Corona-Lage einen wichtigen Beitrag für die Bürger geleistet. Sie verdienten Respekt und Anerkennung.

Die Landeshauptstadt Potsdam hat gegenüber dem Land die Bitte vorgetragen, eine ähnliche Kampagne in Brandenburg zu initiieren. Die Kommunikation hierzu ist noch nicht abgeschlossen. Umsetzungsmöglichkeiten und Kostenrahmen werden derzeit durch die Verwaltung geprüft.

Von Rainer Schüler