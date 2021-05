Potsdam

Potsdam will jährlich 900.000 Euro investieren, um Gehwege nutzerfreundlicher zu machen. Bis zum Jahr 2030 soll Bundesvorgaben zufolge der Anteil des Fußgängerverkehrs am Gesamtverkehr von derzeit knapp 24 auf bis zu 40 Prozent gesteigert werden, doch dazu bedarf es vieler kleinerer und größerer Verbesserungen.

Wie in einem Pressegespräch der Verkehrsverwaltung am Mittwoch deutlich wurde, sind etliche vorgeschlagene Maßnahmen durchaus konfliktträchtig und schwer umsetzbar. Breitere, glattere, besser beleuchtete und behindertengerechte Wege zu schaffen, schränkt nämlich die Möglichkeiten des Rad- und des Autoverkehrs ein. Radler und parkende Fahrzeuge sollen von den Fußwegen verdrängt werden, zum Teil sogar komplett. So soll die Allee nach Sanssouci autofrei werden.

Seit Mitte der 1990er Jahre nimmt der Autoverkehr langsam ab und der Radverkehr entsprechend zu, während der Fußgängerverkehr etwa gleich bleibt. Dabei sind mehr als drei Viertel aller Fußwege kürzer als einen Kilometer. Kaum ein Fußmarsch ist länger als drei Kilometer. Es geht hier vor allem um das Einkaufen und die Freizeitgestaltung. Im Bereich Potsdam-West und in der Innenstadt ist der Fußweganteil besonders hoch, in den laut Stadtverwaltung „wenig integrierten Stadtteilen im Norden und Nordwesten“ aber sehr gering; dort fährt man lieber Auto oder Rad, weil die Wege zum Ziel zu weit sind.

Sondernutzungen als Hindernis

Die Planungsbüros, die das aktuelle Fußverkehrskonzept erstellt haben, machen unübersichtliche, holprige und durch verschiedene Nutzer belegte Wege als Ziel für die nötigen Änderungen aus. Sondernutzungen und Außengastronomie machen viele ausreichen breite Gehwege so schmal, dass nicht einmal mehr zwei Menschen nebeneinander laufen können.

Diese zehn Maßnahmen sind aktuell Das katastrophale Pflaster der Einaufsmeile Brandenburger Straße wird ab diesem Jahr in mehreren Jahresscheiben ersetzt. Der nördliche Gehweg der Hegelallee wird in mehreren Bauabschnitten erneuert. Der Gehweg der Zimmerstraße wird zwischen Luisenplatz und Apotheke erneuert. Der Gehweg in der Potsdamer Chaussee in Groß Glienicke wird erneuert zwischen Haus Nr. 18 und Glienicker Dorfstraße. Erneuert wird der Gehweg an Schafgraben. Auf der Friedrich-Engels-Straße wird an der Daimlerstraße eine Mittelinsel eingebaut. Zwei Mittelinseln kommen in die Straße Alt Nowawes an der Garn- und an der Grenzstraße. Auf den Prüfstand gestellt werden alle Rechtsabbiege-Grünpfeile. An der Kreuzung Nedlitzer Straße / Kiepenheuerallee soll eine Furt für Fußgänger enstehen. An der Einmündung der Helene-Lange-Straße in die Jägerallee werden an der Ampel Blindentaster installiert.

Baudezernent Bernd Rubelt (parteilos) setzt auf die Kompromissbereitschaft der Gastronomen, die Außenbestuhlung nicht auf Kosten der Fußgänger aufzubauen. Wo nicht in historischen Quartieren nicht 1,50 Meter Mindestbreite eingehalten werden, will Rubelt aber stärkere Kontrollen des Ordnungsamtes.

Mischflächen könnten helfen

Wo Gehwege nicht mehr verbreitert werden können, weil auch die Fahrbahn ihren Platz braucht, will man Flächen so gestalten, dass sie gemeinsam nutzbar sind. An Häusern und Zäunen abgestellte Fahrräder engen den Gehwegraum ein. Also plant man etwa in der Brandenburger Vorstadt Radstellplätze auf der Straße, was aber Autostellplätze kostet.

Wo Rad- und Gehwege auf derselben Fläche nicht deutlich voneinander getrennt, soll das nachgeholt werden. Kompromisse muss man suchen, wo der Straßenbelag für Radler so schlecht ist, dass sie auf die Fußwege ausweichen.

Holperwege werden nivelliert

Holprige oder durch Wurzeln angehobene Wege müssen nivelliert werden, um auch für mobilitätsbeschränkte Menschen gut nutzbar zu sein. Gerade in Stadtvierteln mit dem historischen, aber meist welligen und zerklüfteten Mosaiksteinpflaster ist das jedoch eine bauliche Herausforderung.

Grünpfeile sind Gefahrenpunkte

Die Planer halten zudem die grünen Rechtsabbiegepfeile für eine Gefährdung der Fußgänger, die an dieser Kreuzungen viel zu oft von Autofahrern übersehen werden. Der Vorschlag: die unbeleuchteten Blech-Pfeile abschaffen und nur noch beleuchtete erlauben. Außerdem müssen dort akustische und „taktile“ (fühlbare) Zusatzeinrichtungen für Blinde und Sehschwache geschaffen werden. An vielen Stellen, wo es sie bereits gibt, funktionieren sie gar nicht.

Von Rainer Schüler