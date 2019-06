Potsdam

Der schwedische E-Tretroller Sharing-Dienst Voi startete am Freitag in Deutschland als erster Anbieter mit einer allgemeinen Betriebserlaubnis des Kraftfahrt-Bundesamtes. In Berlin und Potsdam werden dabei die ersten Flotten verfügbar sein, um sich innerhalb der Stadt schnell und umweltfreundlich fortzubewegen.

Berlin und Potsdam als erste Voi-Leih-Stationen

Ausgeliehen und bezahlt wird der elektrische Roller über eine App, die den Nutzern das nächstgelegene Fahrzeug anzeigt. Es gibt dabei keine Anmelde- oder monatliche Grundgebühr. Bezahlt wird mit Kreditkarte. Berlin und Potsdam sind für Voi die ersten beiden Station in Deutschland, weitere Städte folgen. In Europa ist Voi bereits in 24 Städten und elf Ländern präsent und ist mit über drei Millionen Fahrten der größte europäische Anbieter.

Spezieller E-Scooter für Deutschland

Für Deutschland hat Voi nicht nur einen speziellen E-Tretroller entwickelt, sondern bietet auch ein umfangreiches Programm zur Straßensicherheit. „Die ersten E-Scooter werden an verschiedenen Stellen in der Potsdamer Innenstadt aufgestellt. Wir beginnen mit kleinen Stückzahlen und schauen wie und wo die E-Scooter in Potsdam genutzt werden und stocken dann auf“, erklärt Voi-Sprecher Claus Unterkircher.

Am Freitag waren die Vois „müde“

Genaue Zahlen und Standorte konnte das Unternehmen am Freitag nicht nennen. Auch die Voi-App zeigte am Nachmittag keine Standorte in Potsdam und Berlin an. „Die Vois sind müde und müssen sich in der Nacht erholen (aufladen). Sie werden am Morgen wieder verfügbar sein“, heißt es entschuldigend.

Von MAZonline