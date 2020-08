Corona machte die ursprünglich geplante Party mit zu 30 Jahren deutscher Einheit undurchführbar. Stattdessen stellen die Bundesländer und Partner 30 Pavillons oder andere Präsentationen in den Stadtraum. Staatskanzlei-Chefin Kathrin Schneider schaute sich die Vorbereitungen an.

Potsdam ist bereit für die Einheitsfeier in der Pandemie

