Potsdam ist schon wieder ohne Jugendamts-Chef

In der Potsdamer Stadtverwaltung ist es erneut zu einer Personal-Rochade gekommen. Wie die Bildungsbeigeordnete Noosha Aubel am Donnerstag im Jugendhilfeausschuss mitteilte, hat der bisherige kommissarische Jugendamtsleiter Rainer Pokorny in einem überraschenden Schritt Anfang August seinen Posten niedergelegt. Nach MAZ-Informationen haben gesundheitliche Gründe den erfahrenen Verwaltungsmann zu diesem Schritt gezwungen. Er hatte im Januar 2019 die vakante Leitung des Jugendamts übernommen.

Rainer Pokorny hat überraschend seine Stelle aufgegeben. Quelle: Bernd Gartenschläger

Zuletzt war die Suche nach einem regulären Leiter der Behörde gescheitert, obwohl dem Vernehmen nach mehrere Bewerber für die Position in Frage gekommen wären. Noosha Aubel kündigte an, eine inhaltlich veränderte neue Ausschreibung für die Stelle zu erarbeiten – vor dem zweiten Quartal 2021 sei aber wohl nicht mit einer Besetzung zu rechnen.

Bis ein geeigneter Kandidat das Jugendamt übernimmt, wird die bisherige stellvertretende Leiterin Sabine Reisenweber das Amt kommissarisch leiten.

