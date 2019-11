Potsdam kämpft weiter für Rauchverbot an Haltestellen

Potsdam

An Potsdamer Haltestellen für Bus und Bahn wird es vorerst kein Rauchverbot geben. Wie die Stadtverwaltumg ermittelt hat, sind dazu derzeit die gesetzlichen Rahmenbedingungen nicht gegeben: Der Bund hat zunächst die Gesetzgebungskompetenz, wenn diese, wie im vorliegenden Fall nicht genutzt wird, fällt sie an das Land, das aber bislang keine entsprechende Regelung getroffen hat. Somit hat Potsdam als Kommune keine Möglichkeit, das schon seit vielen Jahren diskutierte Rauchverbot an den ÖPNV-Einstiegen zu verhängen.

Scharfenberg enttäuscht

Einer der Stadtpolitiker, die seit langem für ein solches Verbot kämpfen, ist Hans-Jürgen Scharfenberg (Linke). „Das Ziel muss sein, dass das Land Brandenburg den Kommunen eine Ermächtigungsgrundlage schafft, um uns das Handeln zu ermöglichen“, begründet er die Initiative. „Die Funktion eines Wartehäuschens ist für die Bürger einfach eingeschränkt, wenn sie es wegen des Rauchs nicht nutzen können.“ Entsprechend enttäuscht zeigte sich Scharfenberg über das Ergebnis des Prüfauftrags, welchen die Stadtverordneten Oberbürgermeister Mike Schubert im April gegeben hatten. „Das Thema ist rauf und runter dekliniert worden, alle Fraktionen haben sich um einen Fortschritt bemüht, aber passiert ist letztlich nichts“, kommentierte er am Mittwoch im Hauptausschuss. Für ihn sei nur eines wichtig: „Der Wille, so etwas durchzusetzen, ist vorhanden und es bleibt die Frage, wie.“

Eine Möglichkeit wäre ein gemeinsamer Beschluss des Verkehrsverbundes Berlin-Brandenburg ( VBB), hier sind alle Verkehrsbetriebe beider Länder organisiert. Als Miteigentümer des VBB sind die Landkreise und kreisfreien Städte in dessen Aufsichtsrat vertreten, so auch Mike Schubert. Einer Initiative aus den Verkehrsbetrieben heraus musste er eine Absage erteilen. „Gespräche am Rand der Sitzungen haben für mich das Stimmungsbild ergeben, dass ein Rauchverbot an Haltestellen kaum bis gar nicht durchgesetzt werden kann.“ Das liege vor allem daran, dass die Thematik für einige Betriebe wie die Berliner Verkehrsbetriebe ( BVG) „keine Priorität“ habe, so Schubert weiter.

Landespolitik als Verbündete?

Somit bleibt nur die Landespolitik als möglicher Verbündeter für die städtischen Nichtraucherschützer. „Man muss über die Landesgesetzgebung den Kommunen die Möglichkeit einräumen, ein solches Rauchverbot zu verfügen“, sagte Hans-Jürgen Scharfenberg. Doch dafür sei die Initiative der Abgeordneten notwendig: „So etwas entwickelt sich nicht im Selbstlauf, aber es lohnt sich, dieses Brett weiterzubohren.“ Auch seine Gespräche mit den Landräten anderer Landkreise hätten ihm signalisiert, dass grundsätzlich Interesse an einer Regelungsmöglichkeit bestehe, sagte Scharfenberg.

Die drei direkt gewählten Landtagsabgeordneten aus Potsdam haben den Wink aus dem Stadthaus offenbar verstanden. „Im Sinne aller menschen, insbesondere der Kinder und der Älteren, ist dieser Vorstoß sinnvoll“, sagte Uwe Adler ( SPD) auf MAZ-Anfrage. „Das Thema ist parteiübergreifend zu besprechen und zu gegebener Zeit kann ich mir das vorstellen, das wir das schaffen.“ Auch sein Parteifreund Daniel Keller sagt: „Ich bin bereit, diesen Staffelstab zu übernehmen, Herr Scharfenberg hat ja auch auf Landesebene schon lange versucht, das Rauchverbot zu erkämpfen.“ Er wolle eine entsprechende Initiative überprüfen. „Das Ziel, dass Haltestellen zu rauchfreien Zonen werden, ist da.“ So sieht es auch Marie Schäffer, die für die Grünen direkt in den Landtag gewählt wurde. „Den Grundsatz, nachdem die persönliche Freiheit dort endet, wo andere eingeschränkt werden, kann man hier sehr gut sehen“, sagt sie, „denn wer auf den Bus wartet, kann nun mal nicht weg und ist gezwungen, Rauch einzuatmen.“ Deshalb stehe auch sie „zu 100 Prozent“ hinter einer solchen Initiative, so Marie Schäffer.

