Was spricht für städtische Grundstückskäufe – und was dagegen?

Potsdam

Der Etat für den Kauf von Grundstücken für städtische Aufgaben soll auf das Dreifache steigen. Das hat Oberbürgermeister Mike Schubert ( SPD) angekündigt. In den kommenden fünf Jahren sollen nach derzeitiger Planung insgesamt 9,3 Millionen Euro bereitstehen. Was spricht für so ein finanzielles Engagement der Stadt und was dagegen – die MAZ-Redakteure Peter Degener (Pro) und Alexander Engels (Contra) beleuchten beide Seiten.

Pro: Eine teure, aber richtige Einsicht

Langsam schwingt das Pendel zurück. Über Jahre musste die Stadt wertvolle Grundstücke verkaufen, allein um die laufenden Kosten der Verwaltung zu bewältigen. Es folgte die Zeit, in der die Verkaufserlöse immerhin in neue Investitionen flossen. Seit dem Doppelhaushalt 2018/19 steht erstmals Geld zur Verfügung, um wieder selbst Flächen zu kaufen.

Dass diese Summe deutlich aufgestockt wird, ist eine gute Nachricht – vor allem aus Sicht der Kämmerei, die solche Spielräume mit erarbeitet hat. Andererseits ist es tragisch, dass öffentliche Orte, wie die frühere Volkshochschule in der Dortustraße nach dem Verkauf heute nur noch zum Wohnen dienen, während die Stadt darüber nachdenken muss, wo eine weitere Grundschule in der Innenstadt überhaupt eingerichtet werden kann.

Angesichts des boomenden Immobilienmarkts und den heutigen Zielkonflikten für die verbliebenen Flächen gab es voreilige Entscheidungen. Vielleicht gibt es in manchen Stadtteilen heute eine Semmelhaack-Siedlung auf vormals städtischen Grundstücken zuviel, sodass zugleich der dringend nötige Platz für eine Sportanlage oder Schule fehlt. Zwei Dinge sind nun nötig: der weitsichtige Erwerb weiterer Flächen und die Durchsetzung des Verkaufsstopps, den die Rathauskooperation sich zum Ziel gesetzt hat.

Contra: Zurückhaltung wäre besser

Schulen, Kitas, Feuerwachen, Wertstoffhöfe – von all diesen Einrichtungen der städtischen Infrastruktur braucht Potsdam immer mehr. Eine logische Konsequenz des Einwohnerwachstums. Aber zu welchem Preis? Zu einem sehr hohen. Erst recht, wenn man seine finanziellen Möglichkeiten lauthals verkündet.

Mit neun Millionen Euro drängt das Rathaus in den ohnehin überhitzten Immobilienmarkt. Wenn ein so großer Player die Muskeln spielen lässt, ziehen die Grundstückspreise insgesamt an – die Folge ist auch ohne Volkswirtschaftsstudium klar. Der Immobilienservice Kis oder die Wohnungsunternehmen sind in ihrer Investitionspolitik zurückhaltender – sie kennen diese Effekte. Die Folge der Immobilienpolitik ist, dass sowohl die Stadt als auch private Häuslebauer oder Unternehmen höhere Grundstückspreise zahlen müssen. Doch sie können ins Umland ausweichen – nicht so die Stadt.

Wer weiß, ob das verkündete Rekord-Budget für die geplanten Flächenkäufe überhaupt genügen wird? Am Ende muss die Stadt nur noch mehr Steuergeld in die Hand nehmen. Mehr Zurückhaltung ist nötig. Zudem versprechen Lösungen abseits des privaten Grundstücksmarkts – etwa Verhandlungen mit Land und Bund – günstigere Ergebnisse und weniger Negativ-Effekte.

Von Peter Degener und Alexander Engels