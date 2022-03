Potsdam

Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) hat den Ausbau des Bürgerservices in der vergangenen Woche nach massiver Kritik zur Chefsache gemacht. Das allerdings deutlich zu spät, findet der Linken-Stadtverordnete Hans-Jürgen Scharfenberg. Denn die Stadtverordneten hätten Schubert damit bereits im September 2021 beauftragt. Konkret wurde der Oberbürgermeister auf Antrag der Linken „aufgefordert, die bedarfsgerechte Verbesserung des Serviceangebots des Bürgerservice zu einem Schwerpunkt seiner Tätigkeit zu machen“.

Innerhalb von vier Wochen, so der Beschluss der Stadtverordneten, müssten Potsdamer „dringende Ausweisangelegenheiten, darunter auch Personalausweise, Reisepässe, Fahrerlaubnisse und KFZ-Dokumente betreffend, erledigen können“. Das Internetportal sei barrierefrei umzugestalten, neben Online- und Telefon-Buchungen sollten auch Spontantermine vor, ggf. mit Wartezeiten, angeboten werden.

Bürgerservice: Potsdamer will Busticket gegen Termin tauschen

Doch all das ist auch ein halbes Jahr nach dem Beschluss nicht umgesetzt worden. Im Gegenteil: Die Kritik am Bürgerservice ist lauter denn je, immer mehr Bürger verzweifeln an dem Versuch, einen Termin zu ergattern, ein Betroffener hat inzwischen sogar eine Dienstaufsichtsbeschwerde gegen Schubert eingereicht. Diese, so die Info aus dem Rathaus, wird derzeit vom hauseigenen Rechtsamt geprüft.

Einer der Verzweifelten ist der 53 Jahre alte Torsten Schleicher aus Potsdam-Eiche. Er arbeitet bei Regiobus und benötigt vom Bürgerservice dringend verschiedene Dokumente. „Als Busfahrer muss ich alle fünf Jahre verschiedene Nachweise, zum Beispiel sein behördliches Führungszeugnis, erbringen, damit mein Führerschein gültig bleibt“, berichtet er. Doch alle Versuche, einen Termin zu ergattern, schlugen fehl, alle Tipps der Verantwortlichen liefen ins Leere. „Das ist eine Katastrophe“, so Schleicher, „wenn ich nicht bald einen Termin bekommen, dann drohe ich meinen Job zu verlieren.“

Kein Termin beim Potsdamer Bürgerservice: Arbeitslosigkeit droht

In seiner Wut und Verzweiflung schrieb Schleicher dem Oberbürgermeister persönlich. „Ich bin im ÖPNV in Potsdam tätig und möchte wegen fehlender Dokumente nicht meinen Job verlieren“, heißt es in der E-Mail. Und weiter: „Deshalb habe ich mir gedacht, an jeder Haltestelle eine Durchsage zu tätigen, indem ich die Fahrgäste über die Lautsprecheranlage frage, ob jemand vom Bürgerservice zugestiegen ist, um ihn ein Angebot zu unterbreiten.“ Er sei bereit, „die Fahrtkosten für diesen Mitarbeiter für drei Monate zu übernehmen, wenn ich dafür einen Termin im Bürgerservice bekommen kann“. Ja, das sei natürlich nicht ganz ernst gemeint, gesteht Schleicher gegenüber der MAZ. „Aber da sehen Sie mal, wie verzweifelt ich langsam bin.“

Eine Antwort auf sein Schreiben habe er nicht bekommen, so Schleicher. Bliebe nur die Hoffnung, dass Schubert nun endlich umsetzt, was er versprochen hat. Noch diese Woche, im Hauptausschuss am Mittwoch, soll die neu eingerichtete Arbeitsgruppe Vorschläge zur Verbesserung der Lage vorstellen.

Von Anna Sprockhoff