Innenstadt

Jetzt steht es fest: Auf der Brandenburger Straße in Potsdam wird es 2021 keinen Weihnachtsmarkt geben; nicht mal Stände auf den Kreuzungen. Das erfuhr die MAZ am Rande der Verwaltungsstabssitzung, auf der auch über das Angebot des Marktbetreibers Coex beraten wurde, mit Maskenpflicht doch noch die Haupteinkaufsstraße einzubeziehen. Das wäre nach Einschätzung von Coex-Chef Eberhard Heieck mit der gerade aktualisierten Landesverordnung möglich gewesen, doch der Stadt ist das offenbar zu riskant.

So bleibt es bei den beiden eingezäunten Märkten auf dem Luisen- und dem Bassinplatz. Von den ursprünglich für die gesamte Innenstadt geplanten 160 Ständen werden nun 40 gestrichen: 50 kommen auf den Luisenplatz, 70 auf den deutlich größeren Bassinplatz. Heieck hat neun Wachleute verpflichtet, die am Einlass in die „Kopfmärkte“ Corona-Warn und -Impf-Apps oder Impfausweise kontrollieren. Wer den Ausweis vorlegt, muss seine Personendaten erfassen lassen; bei den Apps passiert das automatisch.

Riesenräder auf zwei Plätzen – keine Kunsteisbahn

Das große Riesenrad wird am Bassinplatz stehen, das schnellere kleine auf dem Luisenplatz. Die beiden Kinderkarussells von der Brandenburger ziehen zum Luisenplatz, wo auf die Kunsteisbahn verzichtet wird. Auch die Märchenbühne mit den sonst so breitgezogenen Außendekorationen wird verkleinert.

Auf dem Luisenplatz wird es fünf Glühweinstände geben, verteilt vor allem auf die Ecken; am Bassinplatz stehen sieben solcher Stände. Weil maximal 2500 Menschen auf einen Platz passen, wird der Kundenansturm gebremst sein, der Umsatz auch.

Glühwein in Potsdam wird teurer

Heieck kündigte der MAZ gegenüber schon mal an, dass die Gastronomiestände mehr Standmiete werden zahlen müssen, während die anderen Händler von der Steigerung verschont werden. Heieck geht davon aus, dass dann auch die Einzelpreise für Glühwein, Steaks, Würstchen und Schmalzgebäck steigen, damit die Betreiber die geringere Besucherzahl ausgleichen können.

In den nächsten Tagen beginnt der Aufbau der beiden Märkte, die am 22. November öffnen und bis zum 29. Dezember betrieben werden. Denkbar ist Heieck zufolge auch, dass ein Teil der Märkte oder nur einer der beiden bis ins neue Jahr geöffnet werden, falls Potsdam das wünscht. „Noch wissen wir ja gar nicht, wie der Andrang wird“, sagte Heieck am Montag: „Und nicht jeder Händler will noch länger auf dem Platz stehen. Coex selbst beantragt die Verlängerung nicht.

Von Rainer Schüler