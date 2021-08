Innenstadt

Wendung im Streit um einen Informationspavillon des aufbaukritischen Lernorts Garnisonkirche am Potsdamer Rechenzentrum. Nach anfänglicher Ablehnung durch die Verwaltung signalisierte der zuständige Baubeigeordnete Bernd Rubelt (parteilos) via Twitter Entgegenkommen.

„Wir werden uns mit dem Antragsteller erneut in Verbindung setzen, um den Weg zu einer temporären Aufstellung eines Containers und den damit verbundenen Rahmenbedingungen zu erörtern“, schrieb Rubelt in einer an den Stadtverordneten Sascha Krämer (Linke) adressierten Nachricht.

„Da hat sich doch das Reden gelohnt“

Krämer, der den Konflikt über eine kleine Anfrage öffentliche gemacht hatte, erwiderte ebenfalls via Twitter: „Das finde ich sehr gut. Danke. Da hat sich das Reden doch gelohnt.“ Gegenüber MAZ erklärte er: „Ich finde es gut, wenn die Stadtverwaltung Wege findet, Dinge zu ermöglichen.“

Es sei „großartig“, dass die „künstlerische Installation temporär genehmigt werden“ könne, so Krämer. Es handle sich um ein „Inforationselement zur Geschichte des Ortes in künstlerischer Form“, das „für alle sichtbar sein“ müsse, „ohne dass der Rad- und Fußverkehr beeinträchtigt wird“.

Stadt empfahl zunächst den Innenhof

Wie berichtet, wollen die Initiatoren der im September 2020 im Rechenzentrum eröffneten Ausstellung „Lernort Garnisonkirche“ mit dem Informationspavillon auf dem Bürgersteig an der Dortustraße eine größere Öffentlichkeit erreichen.

Die Stadtverwaltung hatte eine Genehmigung unter anderem mit Verweis auf den Denkmalschutz und Fragen der Verkehrssicherheit abgelehnt. Ihr alternativer Vorschlag, den Pavillon auf dem Innenhof des Rechenzentrums aufzubauen, wurde von den Initiatoren als „zynisch“ zurückgewiesen.

Sie verwiesen unter anderem auf die durch einen engmaschigen Käfig gesicherten Wetterfahne der Garnisonkirche auf dem Bürgersteig der Breiten Straße vor dem Rechenzentrum, die wesentlich größer als der beantragte Pavillon sei, warfen der Stadt „Ungleichbehandlung“ und „unzutreffende Behauptungen“ vor.

Verweis auf Gitterkäfig mit Wetterfahne

Auch Krämer hatte in einer ersten Erklärung zum abgelehnten Pavillon Gleichbehandlung gefordert: Gegebenenfalls „sollten wir noch mal über den Gitterkäfig mit der Wetterfahne der Garnisonkirche auf dem Bürgersteig an der Breiten Straße nachdenken“.

Von Volker Oelschläger