Das Rathaus untersucht erneut den Bedarf für einen „Havelspange“ genannten dritten innerstädtischen Havelüber­gang für den Autoverkehr. Derzeit würden die „notwendigen Verkehrsdaten zusammengetragen und das Potsdamer Verkehrssimulationsnetz aktualisiert“, heißt es in der Antwort der Verwaltung auf eine kleine Anfrage des Stadtverordneten Ralf Jäkel (Linke).

Potsdam verspricht Ergebnisse noch 2022

Neben dem Verkehrssimulationsnetz „für den Ist-Zustand“ mit den aktuellen Belastungszahlen werde ein vergleichbares Prognose-Modell errechnet, in das unter anderem die Daten „zukünftiger raumstruktureller und sozioökonomischer Entwicklungen“ eingespeist werden sollen. Gemeint sind damit unter anderem die Entwicklung von Bevölkerung und Verkehrsströmen.

In dieses computergestützte Prognose-Verkehrssimulationsnetz lassen sich laut Verwaltung fiktive Projekte wie der dritte Havelübergang einsetzen, um deren Wirkung auf das gesamtstädtische Verkehrsgeschehen zu errechnen: „Dieses computergestützte Prognose-Verkehrsmodell bildet somit die wesentliche Grundlage zur Ermittlung der zu erwartenden Verkehrsauswirkungen im Umfeld der zu betrachtenden Verkehrstrasse.“

Erste Ergebnisse dieser Untersuchung sollen laut Verwaltung zum Jahresende 2022 vorliegen.

Jahrzehntelange kontroverse Debatte

Über den Bau eines nach Langer und Humboldtbrücke dritten Havelübergangs für den Kfz-Verkehr zur Entlastung der Potsdamer Innenstadt – Vorzugsvariante ist eine neue Brücke über den Templiner See – wird bereits seit Jahrzehnten überaus kontrovers diskutiert. Es gibt auch diverse, einander teilweise widersprechende Beschlüsse.

Im Januar 2014 hatten sic die Stadtverordneten bereits einmal definitiv von dem Projekt verabschiedet, obwohl der Bund den Bau komplett bezahlt hätte. Aus der Kiste geholt wurde es ein Jahr später im Protest gegen die Verengung der Zeppelinstraße.

Zu den jüngeren Beschlüssen zählt die Anfang 2019 als Kompromiss festgelegte „Beurteilung einer Umgehungsstraße mit einer weiteren Havelquerung“ im Zusammenhang mit der Fortschreibung des Stadtentwicklungskonzeptes Verkehr (Stek).

Nach dem ursprünglichen gemeinsamen Antrag von Linken, CDU und FDP sollte die Stadt „unverzüglich und noch vor Fortschreibung des Stek Verkehr eine Untersuchung über Chancen, Möglichkeiten und Auswirkungen einer Umgehungsstraße mit einer dritten Havelbrücke am Templiner See in Auftrag geben“.

Letzte Ablehnung im November 2020

Eine Ablehnung des Projekts gab es zuletzt im November 2020 mit einem Stadtverordnetenbeschluss zu dem im Bürgerhaushalt für 2020/21 formulierten Vorschlag, dass die Stadt sich „für die Wiederaufnahme des Projekts Umgehungsstraße (Havelspange, 3. Havelübergang) ... auf Grundlage der bereits vorhandenen Projektierungen zur Entlastung des innerstädtischen Verkehrs (B2 bis Wetzlarer Straße)“ einsetzen sollte.

