Innenstadt

Jetzt gibt die Stadtverwaltung Potsdam doch noch eine Höchstbesucherzahl für die beiden Weihnachtsmärkte in der Innenstadt vor: Auf den Luisenplatz dürfen nicht mehr als 400 Personen zeitgleich, auf den Bassinplatz nur 630 Personen. Das ist noch weniger, als der Marktbetreiber Coex befürchtet hatte.

Die beiden so genannten „Kopfmärkte“ an den entgegengesetzten Enden der Brandenburger Straße werden unter 2G-Regeln geführt und sind nur für Geimpfte oder Genesene zugänglich. Auf die Forderung 2G+ mit einem zusätzlichen aktuellen Schnelltest wird verzichtet. Das erspart den Mehrfachbesuchern Testkosten, die wahrscheinlich viele vom Besuch der Weihnachtsmärkte endgültig abgehalten hätten. Die City-Märkte öffnen am kommenden Montag, dem 22. November.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die zulässige Besucherzahl war unter der Prämisse errechnet worden, dass bei 2G mindestens vier Quadratmeter Freifläche pro Gast zur Veerfügung stehen müssen; bei 2G+ wären das nur 2,5 gewesen.

„Die Eindämmungsverordnung des Landes legt 2G für Weihnachtsmärkte fest“, erklärte die Stadt am Donnerstag; sie hatte aber auch 2G+ vorgeschlagen. Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) machte auch gleich deutlich, dass über die von ihr berechneten Flächen nicht mehr verhandelt werden kann: „Sollte die Ministerpräsidentenkonferenz aufgrund der infektiologischen Gesamtlage die Regelungen verschärfen, werden auch wir in der Landeshauptstadt Potsdam die verschärften Regelungen in Anwendung bringen.“

Beide Potsdamer Märkte hinter Zäunen

Für die Einhaltung und Umsetzung der Regeln sowie die Kontrolle der Zugänge ist laut Stadt der Veranstalter verantwortlich. Beide Märkte werden umzäunt und nach 2G-Regeln mit Zutrittskontrolle stattfinden. Besucher dürfen nur unter Vorlage und Prüfung eines gültigen Impf- oder Genesenennachweises Zutritt bekommen. Zusätzlich müssen die Kontaktdaten erfasst werden. Für die Standbetreiber bedeutet die Regelung, dass auch die Mitarbeiter 2G erfüllen müssen.

Die Regelungen zu Weihnachtsmärkten finden sich in der aktuell geltenden Eindämmungsverordnung des Landes Brandenburg. Da diese nur bis zum 30.November gültig ist, gelten die Regelungen zu den Weihnachtsmärkten in der Landeshauptstadt auch erstmal nur bis dahin.

Von Rainer Schüler