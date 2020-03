Stadt Potsdam legt Notfallfonds für freie Kulturträger auf

Potsdam

Die Stadt Potsdam hat für die freien Kulturträger einen Notfallfonds über 200 000 Euro aufgelegt. Die Kulturbeigeordnete Noosha Aubel sicherte bei einem Krisentreffen im Rathaus am Dienstag gefährdeten Einrichtungen wie dem Waschhaus, der fabrik oder dem T-Werk ihre Unterstützung zu. Alexander Hollensteiner, Geschäftsführer der Kammerakademie Potsdam (KAP) , sagte auf MAZ-Anfrage: „Von den Zuwendungen der Stadt hängt ab, ob wir unsere unmittelbaren finanziellen Verpflichtungen erfüllen können.“

Zuwendungszweck nicht erfüllt

Da der städtische Haushalt für das laufende Jahr noch nicht beschlossen wurde, werden die Mittel derzeit quartalsweise ausgereicht. Da wegen des Coronavirus aber der Spielbetrieb eingestellt wurde, entstand das juristisches Problem, das der Zuwendungszweck nicht erfüllt werden kann. „Frau Aubel hat uns versichert, haushaltsrechtlich einen Ausweg zu finden“, so Hollensteiner.

Insolvenz droht

Die KAP verfügt über einen Jahresetat von 2,5 Millionen Euro und wird mit 1,2 Millionen Euro öffentlich subventioniert. Etwa die Hälfte erwirtschaftet die KAP durch Kartenverkäufe und Gastspielreisen. Eigentümer der Träger-GmbH sind die 32 freien Musiker. Bereits ausverkaufte Sinfoniekonzerte im Nikolaisaal, das Stadtteil-Oper-Projekt Drewitz, aber auch Gastspiele in Dresden und Heidelberg mussten abgesagt werden. „Gerade die Monate März bis Juni sind für uns eine Hochkampfzeit“, so Hollensteiner. „Wir müssen Mieten, Noten, Techniker, Werbung bezahlen. Vor allem aber müssen auch unsere Musiker ihre Miete bezahlen. Ich gehe davon aus, dass wir ihnen ein Ausfallhonorar zahlen können, damit sie nicht eine Privatinsolvenz anmelden müssen“, erklärt Hollensteiner. Auch Brandenburg Kulturministerin Manja Schüler ( SPD) wird sich zeitnah mit den freien Kulturträgern des Landes in einer Videokonferenz über die aktuellen Probleme verständigen. Wie es heißt, wird sie ihnen die Unterstützung des Landes zusichern.

Von Karim Saab