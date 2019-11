Welcher Roman soll 2020 in Potsdam Stadtgespräch werden?

Potsdam

Bücher, Städte und Demokratie sind in ihrer Geschichte gar nicht voneinander zu trennen. Das Hans-Otto-Theater und die Märkische Allgemeine möchten auch im kommenden Jahr die Potsdamer dazu auffordern, über einen anregenden Gegenwartsroman ins Gespräch zu kommen. Unter dem Motto „ Potsdam liest ein Buch“ sind von Januar bis März 2020 viele Veranstaltungen geplant. Zunächst aber soll ermittelt werden, welches Buch auf das größte Leserinteresse stößt. Zur Auswahl stehen Vorschläge von fünf Literaturexperten.

Im vergangenen Jahr war das Abstimmungsergebnis denkbar knapp. Ein Band mit Kurzgeschichten machte das Rennen. Nach 16 Lesungen im gesamten Stadtgebiet kam es zu einem krönenden Abschluss, als die Autorin Terézia Mora persönlich alle Fragen zu ihrem Buch „Die Liebe unter Aliens“ beantwortete.

Noch bis zum 15. Dezember,23.30 Uhr, sind die Potsdamer aufgerufen, sich an der Umfrage zu beteiligen. Unter Einsendern,die freiwillig ihre Adressen hinterlassen, verlost das Hans-Otto-Theater dreimal zwei Freikarten. Welches Buch soll Stadtgespräch werden? Theaterbesucher können Wahlzettel in eine Urne werfen. Aber es reicht auch ein Klick auf: www.maz-online.de/potsdamliest2020

Zwei Literaturexperten waren schon voriges Jahr in der fünfköpfigen Jury, die eine Vorauswahl zu treffen hat: Die Literaturagentin Karin Graf und die Direktorin der Stadt- und Landesbibliothek Marion Mattekat konnten sich mit ihren Empfehlungen aber nicht durchsetzen. Komplettiert wird die Runde nun von dem Buchhändler Stefan Bellin („Das internationale Buch“), dem Schriftsteller John von Düffel und der Mitarbeiterin des Moses-Mendelssohn-Zentrums Helen Thein. Ihre Plädoyers, die sie gestern bei der Auftaktveranstaltung in der Reithalle hielten, können Sie hier nachlesen.

Der Buchhändler Stefan Bellin empfiehlt „ Marzahn , mon amour“ von Katja Oskamp

Stefan Bellin. Quelle: Bernd Gartenschläger

Kleine Geschichten von kleinen Leuten am Rande einer großen Stadt. Viel Herz, viel Menschlichkeit und viel Wahrheit – von den Füßen her betrachtet. Meistens sind es die dicken Romane mit 1000 Seiten, die uns die Tragödien, die Verwerfungen und die zerrissenen Biografien den Stoff des Lebens erzählen. Manchmal gibt es aber auch schmale Büchlein mit 142 Seiten, die uns ebenfalls mit einer beeindrucken Klarheit, Reinheit und einer Magie des Authentischen diesen Stoff erzählen. Katja Oskamp gelingt es ganz unaufgeregt von kleinen Leuten, deren Leben und Mühen in einer kleinen, ihrer kleinen Welt zu erzählen. Auch hier gibt es natürlich Tragödien, Verwerfungen sowie verschiedenste Biografien. Alles ist geprägt vom täglichen Mühen, der tägliche Kraftanstrengung das Leben zu meistern und so ganz nebenbei wird sich dabei dennoch ein Lächeln, ein nettes Wort oder eine nette Geste bewahrt. Die Belanglosigkeit des Kitsches taucht dabei zu keinem Augenblick auf und der Autorin gelingt es meisterlich aus dem Alltag einen kleinen Festtag zu machen – nicht nur in den Geschichten, sondern auch für den Leser. ( Hanser, 144 Seiten, 16 Euro)

Der Schriftsteller John von Düffel empfiehlt „Simple Storys“ von Ingo Schulze

John von Düffel. Quelle: Bernd Gartenschläger

Fünf Tage mit dem Bus: Venedig, Florenz, Assisi. Für mich klang das wie Honolulu“, beginnt die erste von Ingo Schulzes „Simplen Storys“ über die neugewonnene Reisefreiheit nach dem Mauerfall – eine von vielen unverkennbaren Erzählstimmen, die er zu einem Panoptikum des veränderten Lebens nach dem Mauerfall zusammenfügt. 29 kurze, miteinander verwobene Geschichten aus verschiedenen Perspektiven umfasst dieser fast schon zum Klassiker gewordene Nachwende-Roman, angesiedelt in Altenburg als exemplarischer Ost-Provinzstadt um 1990. Er vermittelt damit ein ganzes Spektrum von Biografien im Strudel dieser Umbruchzeit, persönlich und treffend in der Schilderung ihres Lebensgefühls, lakonisch und nie larmoyant dank des amerikanischen Short-Story-Stils. Auf diese Weise liest sich der „wilde Osten“ jener Tage mit einer Abenteuerlichkeit, Spannung, aber auch Härte, die der großen Geschichtssituation entspricht, heruntergebrochen in viele kleine, „simple“ Geschichten. Das ist nicht nur sehr unterhaltsam, sondern in der Wiedererkennung vieler Momente eine wichtigere und wahrhaftigere Art der Erinnerung als die kollektiv totgefeierten Jubiläumsereignisse und Symbolmomente des Mauerfalls. ( dtv, 320 Seiten, 9,90 Euro)

Die Wissenschaftlerin Helen Thein empfiehlt „ Serverland “ von Josefine Rieks

Helen Thein. Quelle: Bernd Gartenschläger

Das Internet ist gerade 50 Jahre alt geworden. Da ich genauso alt bin, kann ich mich noch gut daran erinnern, wie das Leben war, als sich das Internet noch nicht im Alltag durchgesetzt hatte. Ich kann mir aber nicht vorstellen, wie das Leben wäre, wenn es das Internet plötzlich nicht mehr gäbe. Josefine Rieks wagt mit ihrem Roman „ Serverland“ ein solches Gedankenexperiment und erzählt von einer Gegenwart, in der das Internet aufgrund eines Referendums abgeschaltet wurde. Wie es zu diesem Referendum kam, wird nicht erklärt. „ Serverland“ ist kein politischer Thesenroman. Er ist aber unterschwellig politisch, wenn er Jugendliche nach einem Traum fragen lässt, der das Internet einmal gewesen sei. Die einen reizt die Idee des freien Zugangs zu Informationen, die anderen gieren nach pornografischen Bildern. Gemeinsam versuchen sie, Computer, die nur noch als Elektroschrott angesehen werden, in ruinösen Hallen an Server anzuschließen. Eine Protestbewegung entsteht, um mit Graswurzelmethoden die Bevölkerung für das vergessene Internet zu begeistern. Die Jugendlichen ringen um demokratische Entscheidungsprozesse und mit libidinösen Verstrickungen. Beim Lesen denkt man oft: So kann das ja nichts werden. Aber wie dann? Wie lässt sich die Utopie, die das Internet einmal versprach, retten?( Hanser, 176 Seiten, 18 Euro)

Bibliotheksdirektorin Marion Mattekat empfiehlt „Töchter“ von Lucky Fricke

Marion Mattekat. Quelle: Bernd Gartenschläger

Martha soll ihren kranken Vater, zu dem sie ein distanziertes Verhältnis hat, zum Sterben in die Schweiz begleiten. Dabei benötigt sie die Hilfe ihrer Freundin Betty, denn seit einem Unfall setzt sich Martha nicht mehr selbst ans Steuer. Das Trio bricht zu dieser „letzten Reise“ auf, weicht aber schnell von der geplanten Route ab, als Kurt ihnen offenbart, dass er eigentlich nach Italien zu seiner alten Liebe Francesca möchte. Die Reise endet für die Freundinnen aber nicht am Lao Maggiore, sondern sie fahren weiter in Richtung Süden. Denn auch Betty trägt schwer an dem Verhältnis zu ihrem totgeglaubten Stiefvater Ernesto. Der Roadtrip für sie bis nach Griechenland und endet ziemlich unerwartet. „Es gab Reisen, die kannten keine Gesellschaft, sondern fanden so tief im Inneren statt, dass man froh sein konnte, wenn man sich dort selber traf“ – einer der besonders treffenden Sätze in dieser zum Teil traurigen, aber auch überaus humorvollen Geschichte. Lucky Fricke schildert die 40-jährigen Protagonistinnen in einer Phase ihres Lebens, in der sie sich nicht nur an ihren unerreichbaren Vaterfiguren abarbeiten, sondern auch eine Zwischenbilanz für sich selbst ziehen. Hier geht es um Themen, die uns alle berühren.( Rowohlt, 240 Seiten, 20 Euro)

Literaturagentin Karin Graf empfiehlt „Kintsugi“ von Miku Sophie Kühmel

Karin Graf. Quelle: Bernd Gartenschläger

Kintsugi ist ein fein gearbeitetes Kammerspiel in spätwinterlicher Landschaft. Was passiert mit der Liebe in der Mitte des Lebens? Max und Reik sind Anfang 40 und seit 20 Jahren ein Paar. Kennengelernt haben sie sich im rauen Berlin der 90er Jahre; inzwischen ist Reik ein berühmter Künstler, Max Archäologieprofessor. Die beiden besitzen ein Wochenendhaus in der Uckermark, wo sie zusammen mit ihrem besten Freund Tonio und dessen gerade erwachsen gewordener Tochter das Beziehungsjubiläum verbringen wollen. Eine Feier aber wird nicht daraus: Vielmehr treten an diesem Wochenende Risse in Max‘ und Reiks scheinbar perfekter Beziehung zutage. Es kommt zum Bruch. Und auch Tonio, der sehr jung Vater wurde, und seine Tochter, die ohne Mutter, dafür mit den drei Männern wie mit drei Vätern aufwuchs, müssen sich neuen Wahrheiten stellen. Das Wort Kintsugi bezeichnet das japanische Kunsthandwerk, zerbrochenes Porzellan mit Gold zu kitten. Es lehrt, dass Schönheit nicht in der Perfektion zu finden ist, sondern im guten Umgang mit Brüchen und Versehrtheiten.( S. Fischer, 304 Seiten, 21 Euro)

Von Karim Saab