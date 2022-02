Potsdam

Die Stadt Potsdam regelt die Quarantäne-Vorgaben für Kitas neu. Sie wendet dabei die Regeln des Landes Brandenburg an, teilte Stadtsprecher Jan Brunzlow auf MAZ-Anfrage mit.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Demnach wird eine Quarantäne für eine komplette Gruppe – genauso wie bei Schulklassen – erst dann verhängt, wenn mindestens die Hälfte der Kinder infiziert ist und diese Infektionen zeitlich miteinander zusammenhängen. Nur in diesem Fall müssen alle Kinder einer Gruppe für eine Woche daheim bleiben.

Tägliche Tests statt Quarantäne in Potsdamer Kitas

Treten Corona-Infektionen im Zusammenhang auf, betreffen aber weniger als die Hälfte der Gruppe, dann spricht das Gesundheitsamt künftig keine Quarantäne mehr aus. Stattdessen müssen die Sorgeberechtigten fünf Tage lang täglich einen Antigen-Schnelltest auf Covid-19-Viren bei den Kindern vornehmen.

Die Zahl der infizierten Kinder und Jugendlichen an Potsdamer Kitas und Schulen ist nach den Winterferien leicht rückläufig. Seit Montag gilt Brandenburg weit die Testpflicht – montags und an einem weiteren Tag müssen Kita-Kinder auf eine Corona-Infektion getestet werden. Am Mittwoch gab es 439 Infektionsfälle unter ihnen – eine Woche zuvor waren es noch 472, am Freitag 490. In der Woche vor den Ferien lag die Infektionszahl deutlich höher als 900.

Zahl der Quarantänefälle in Potsdam hat sich halbiert

Betroffen sind aktuell 92 Kita-Kinder, 234 Grundschüler, 17 Oberschüler, 39 Gesamtschüler sowie 36 Gymnasiasten. Hinzu kommen 78 Mitarbeitende. In Quarantäne sind 590 Kita-Kinder und sechs Mitarbeitende. Das ist die Hälfte des Werts vor den Ferien. Insgesamt meldete das Robert-Koch-Institut für Potsdam am Mittwoch 358 Neuinfektionen. Die Sieben-Tage-Inzidenz betrug 1259,7 (Dienstag: 1523,8). Vor einer Woche lag sie knapp unter der 2000er-Markte.

In Potsdamer Krankenhäusern werden aktuell 53 Patienten mit Covid-19 behandelt. Von ihnen benötigen drei eine intensivmedizinische Betreuung. Diese Zahlen sind auf dem Niveau der Vorwoche geblieben.

Von Alexander Engels