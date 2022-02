Potsdam

Die Landeshauptstadt Potsdam mobilisiert gegen sexistische Werbung. Der Hauptausschuss hat am Mittwochabend einen Antrag von 20 Frauen aus der Stadtverordnetenversammlung bestätigt, nach dem die Stadt und ihre kommunalen Unternehmen auch bei ihren Vertragspartnern auf den Verzicht auf sexistische und diskriminierende Werbung dringen.

Dazu soll künftig in sämtliche Verträge der Stadt und ihrer Unternehmen mit Dritten folgender Passus aufgenommen werden: „Der Auftragnehmer bzw. die Auftragnehmerin verpflichtet sich, sicherzustellen, dass ihre bzw. seine Werbung den gesetzlichen und behördlichen Bestimmungen und den guten Sitten entspricht. Die Grundsätze des Deutschen Werberates gegen Herabwürdigung und Diskriminierung von Personen sind zu beachten.“

Stadt setzt auf den Werberat

Für den Fall „erheblicher Verstößen gegen Rechtsvorschriften“ sowie bei dem „Verdacht eines Verstoßes gegen den Grundsatz der Nichtdiskriminierung“ etwa wegen des Geschlechtes, der Abstammung oder der Herkunft soll vertraglich festgeschrieben werden, „dass die Auftraggeberin bzw. der Auftraggeber den konkreten Vorgang mit Nennung der Daten der Vertragspartnerin bzw. des Vertragspartners an zuständige Stellen melden darf“. Namentlich genannt wird der Deutsche Werberat als Zentralverband der deutschen Werbewirtschaft.

Karin Krusemark als Chefin des städtischen Rechtsamtes informierte den Ausschuss vor der Abstimmung darüber, dass die in der Beschlussvorlage genannten Regelungen rechtlich auf ihre Machbarkeit und Umsetzbarkeit geprüft worden seien. Das betreffe auch einen weiteren Punkt in dem Beschluss, nach dem bereits bestehende Verträge und Vereinbarungen entsprechend angepasst, also um eine Antidiskriminierungsklausel ergänzt werden sollen.

Beschwerdemöglichkeiten im Rathaus

Meldungen über Verstöße gegen den Grundsatz der Nichtdiskriminierung sind laut Beschluss bei der Gleichstellungsbeauftragten und der Antikorruptionsbeauftragten möglich. Beschwerdemöglichkeiten für die Bürgerinnen und Bürger gegen sexistische und diskriminierende Werbung sollen laut Beschluss „nachhaltig kommuniziert“, also beworben werden.

Potsdam als „starkes Vorbild“

Nach Einschätzung von SPD-Fraktionschefin Sarah Zalfen kann von dem Beschluss ein „deutlich überregionales Signal“ ausgehen. Potsdam könne „als starkes Vorbild dafür vorangehen, dass sexistische Werbung verhindert und geahndet werden“ könne.

Zalfen verwies auch darauf, dass der Antrag von einer sehr großen Mehrheit der weiblichen Stadtverordneten unterstützt wurde. Nicht beteiligt haben sich die Frauen der Fraktionen FDP und Bürgerbündnis. Der Antrag wurde vom Hauptausschuss bei zwei Enthaltungen und zwei Gegenstimmen bestätigt.

Von Volker Oelschläger