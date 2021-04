Potsdam

Infizierte Kinder, infizierte Erzieherinnen und Lehrer, ganze Kita-Gruppen und Schulklassen in Quarantäne: Seit Wochen vergeht in Potsdam kaum ein Tag ohne neue Corona-Meldungen aus Kitas, Grund- und weiterführenden Schulen.

Während die Nachbarn in Berlin die Kitas heute wieder schließen und auch der Schulstart auf der Kippe steht, belässt es Brandenburg größtenteils beim Alten. Wie aber hält es Potsdam? Immerhin gibt es gute Gründe, die Kitas offen zu halten – aber auch, die Kitas zu schließen.

Potsdams Corona-Krisenstab wartet auf valide Sieben-Tage-Inzidenz

Heute tagt der Verwaltungsstab. Dabei wird es auch darum gehen, wie sich die Landeshauptstadt in dieser undurchschaubaren Phase der Pandemie positioniert und deren Verlauf damit womöglich mitbestimmt. Durch die Osterfeiertage lasse sich noch kein eindeutiges Lagebild erstellen, heißt es im Vorfeld aus dem Rathaus. Die Erfahrungswerte aus der Weihnachtszeit ließen vermuten, dass frühestens Mitte kommender Woche eine valide Sieben-Tage-Inzidenz gegeben ist.

Steigen in Potsdam die Infektionen, werden alle Maßnahmen geprüft

Was also tun? In Potsdam wird man sich aller Voraussicht nach der Landeslinie anschließen – und abwarten, wohlwissend, dass die aktuellen Maßnahmen „wahrscheinlich nicht ausreichen, um eine extreme Belastung der Gesundheitsämter und der Krankenhäuser abzuwenden“, sollte die Zahl der Neuinfektionen und der Einweisungen in die Krankenhäuser ähnlich steigen wie nach den Weihnachtsferien. Die Landeshauptstadt bereite sich vor, in diesem Fall „sofort zu reagieren“. Der Oberbürgermeister habe den Stab beauftragt, alle Maßnahmen zu prüfen, die eine Überlastung abwenden könnten.

Verschläft Potsdam eine einmalige Chance, die dritte Welle zu brechen? Oder tut die Stadt gut daran, abzuwarten? Lesen Sie dazu unser Pro & Contra.

Von Nadine Fabian