Potsdam

Die Zustimmung war enorm: Ein Jahr ist es her, dass sich die Stadtverordneten dafür ausgesprochen haben, unter dem Motto „Alles unter einem Dach“ ein Familienbüro auf den Weg zu bringen. Dieses Servicezentrum für Familien soll über familienbezogene Angebote informieren, beraten und weiter vermitteln.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Denn Potsdam hat zwar zahlreiche und vielfältige Angebote, die sind allerdings an verschiedenen Orten in der Stadt beheimatet und werden von verschiedenen Akteuren vorgehalten und über ebenso viele Kanäle bekanntgemacht. Das Familienbüro soll es Familien erleichtern, das Passende für sich, für die jeweilige Lebensphase und die jeweiligen Interessen zu finden.

Familienbüro frühestens im Doppelhaushalt 2023/24

Genau das Richtige für eine Landeshauptstadt, die sich seit Jahren damit schmückt, besonders kinder- und familienfreundlich zu sein, hieß es damals. Doch der Zauber des Anfangs ist verflogen: Das Familienbüro lässt auf sich warten – und das wird so bleiben. Wie die Verwaltung im Ausschuss für Gesundheit, Soziales, Wohnen und Inklusion informierte, werde das Familienbüro frühestens im Doppelhaushalt 2023/24 berücksichtigt.

„Wir haben uns auf den Weg gemacht, sind aber tatsächlich erst in den Anfängen der Umsetzung“, heißt es aus dem Rathaus. Demnach soll das Projekt, das quasi alle familienrelevanten Fragen vom Babyschwimmen bis zum Wohngeld umfasst, in drei Phasen umgesetzt werden. In der ersten Phase erfasse man zunächst alle vorhandenen Angebote. In der zweiten Phase soll eine Kommunikationsplattform entwickelt werden. In der dritten soll dann die zentrale Anlaufstelle – das eigentliche Familienbüro – aufgebaut werden.

Gesucht: ein zentraler und barrierefreier Ort

Zu klären ist bis dahin auch, wo das Familienbüro untergebracht und wie lange es geöffnet haben soll, ob zusätzliche Stellen zu schaffen sind oder ob es genügt, Stellen zu verlagern. Was bereits klar ist: „Für das Familienbüro ist eine zentrale Örtlichkeit von höchster Bedeutung“, so die Verwaltung. Das Büro müsste daher idealerweise in der Innenstadt liegen, gut mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, dem Fahrrad und zu Fuß erreichbar sein. Zudem sind ebenerdige und barrierefreie Räume „dringend erforderlich“.

Von Nadine Fabian