Die zwei verkaufsoffenen Sonntage am 2. und 4. Advent in Potsdam können aller Voraussicht nach nicht stattfinden. Die Potsdamer Ordnungsbeigeordnete Brigitte Meier ( SPD) geht davon aus, dass die Landesregierung die dafür nötige Regelung nicht in die nächste Corona-Eindämmungsverordnung aufnimmt. „Hier gibt es aktuell keine Signale und damit keine Rechtsgrundlage, die Sonntagsöffnung zuzulassen“, erklärte Meier auf MAZ-Anfrage.

Entzerrung des Weihnachtsshoppings kein zulässiger Grund

Eigentlich waren die verkaufsoffenen Sonntage durch die Potsdamer Stadtverordneten längst beschlossen. Doch diese Verordnung ist mittlerweile hinfällig, weil die verschiedenen Weihnachtsmärkte im Stadtgebiet abgesagt werden mussten.

„Damit fehlt der Anlass für die Sonntagsöffnungen. Im Verwaltungsstab wurde die Frage diskutiert, ob die Pandemie, etwa zu Zwecken der Entzerrung des vorweihnachtlichen Einkaufsverhaltens an Werktagen wie auch zu Zwecken der Wirtschaftsförderung, ein ,anderer Anlass‘ für die Sonntagsöffnung sein kann. Das Ladenöffnungsgesetz des Landes lässt dies aber nicht zu“, teilt die Verwaltung auf Anfrage mit.

Dabei würde Meier die verkaufsoffenen Sonntage an den Adventssonntagen „aus Sicht des Infektionsschutzes“ begrüßen. Sie könnten „förderlich für eine Entzerrung im Weihnachtsgeschäft“ sein. „Deshalb wird die Landeshauptstadt weiterhin beim Land dafür plädieren, eine Regelung zur Ladenöffnung in die kommende Verordnung aufzunehmen“, so Meier.

Gesundheitsministerium lehnt zusätzliche Öffnungen ab

Die Verbraucherzentrale und der Handelsverband Berlin-Brandenburg hatten sogar die Öffnung an allen vier Adventssonntagen gefordert. Das Gesundheitsministerium lehnt jegliche Sonntagsöffnung bislang ab. Eine Freigabe zusätzlicher Öffnungsmöglichkeiten würde zusätzliche Kontaktmöglichkeiten schaffen, was wiederum dem Ziel der Corona-Maßnahmen widersprechen würde, hieß es auf Anfrage.

Außerdem geht man im Ministerium davon aus, dass eine Ausnahmeregelung vor Gericht wenig Bestand hätte. In der Vergangenheit waren auch in Potsdam schon zu weit gehende Verordnungen gekippt worden, weil der Anlass nicht ausreichend gewesen sei oder aber der Geltungsbereich zu weit gefasst war. Aus diesem Grund konnte zuletzt beispielsweise das Sterncenter nicht bei Sonntagsöffnungen berücksichtigt werden – es fehlte ganz einfach ein Weihnachtsmarkt als Anlass in der Nähe.

In der Vergangenheit war vor allem die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi regelmäßig vor das Verwaltungsgericht gegangen, um die städtischen Verordnungen überprüfen zu lassen und durchaus auch zu Fall zu bringen.

Beschluss der Stadtverordneten noch nicht umgesetzt

Um die theoretisch bevorstehenden verkaufsoffenen Sonntage am 6. und 20. Dezember gibt es bislang noch keine gerichtlichen Auseinandersetzungen mit der Stadt Potsdam. Ein Grund: Der Beschluss der Stadtverordneten für die Sonntagsöffnung sei zwar gefasst, aber „noch nicht umgesetzt worden ist. Die Verordnung ist somit nicht öffentlich bekannt gemacht worden“, erklärt das Rathaus.

Eine neue Vorlage für die nächste Stadtverordnetenversammlung wird nach MAZ-Informationen gerade vorbereitet. Vermutlich soll damit der geltende, aber nicht umzusetzende Beschluss wieder aufgehoben werden.

Für die Händler, die durch die Corona-bedingten Schließungen im Frühjahr besonders stark auf das Weihnachtsgeschäft angewiesen sind, rennt die Zeit davon. Sollte sich das Land für einen Kurswechsel entschließen, müsste dieser schnell angekündigt werden, damit die Geschäfte sich bei Personal- und Warenplanung darauf einstellen können.

