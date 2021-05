Potsdam

Jörg Bartel atmet auf. Der Inhaber des Bowlingcenters Babelsberg in der Großbeerenstraße wird schon am 1. Juni wieder öffnen. „Ich hab das gerade schriftlich von der Corona-Stelle bekommen, ich freue mich“, sagte er am Mittwoch der MAZ. „Wir haben jetzt eine ganze Woche um Vorbereitungen zu leisten, aber dann kann man mit unserem Hygienekonzept Dart, Billard und Bowling spielen. Und zwar ohne Maske!“, sagt Bartel.

Die Öffnungen kommen gerade recht. Drei Monate lang hat er mit seinem Team das center umgebaut. „Wir haben die Lüftungsanlage generalüberholt, die hat jetzt einen viel höheren Frischluftanteil und gerade wurde der TÜV abgenommen. Außerdem gibt es tolle Graffitikunstwerke und Dekorationen mit Billard- und Bowlingmotiven“, sagt Bartel.

Spielen dürfen von Corona Genesene, sowie geimpfte und frisch getestete Personen. Einen Termin kann man schon jetzt buchen – aber nur telefonisch. „Wir haben das Telefon täglich von 15 bis 20 Uhr besetzt“, sagt Bartel.

Das Bowlingcenter mit neuem Interieur vor dem Neustart am 1. Juni Quelle: privat

Seine Mitarbeiter hat er dank Kurzarbeitergeld durch die sieben Monate dauernde Lockdownphase halte können – und aus eigener Tasche die Gehälter auf 100 Prozent aufgestockt. „Wir stehen in den Startlöchern. Jetzt geht es los und spätestens im September beginnt auch eine neue Saison der Hausliga“.

Schwimmschule Potsdam öffnet am 11. Juni

Am 11. Juni ist es dann auch bei der Schwimmschule Potsdam soweit. „Wir sind ganz happy. Seit gestern 16 Uhr stellt das Telefon nicht mehr still“, kommentiert das Geschäftsführer „Wir müssen den Faden wieder aufnehmen und alle Kurse, die wir im November abgebrochen hatten, zu Ende führen. Außerdem hat sich ein Rückstau gebildet mit Leuten, die Kurse reserviert haben“, sagt Ulbricht. Hinzu kommen Interessenten, die jetzt buchen wollen. „Wir sind die größte kommerzielle Schwimmschule und haben begrenzte Wartezeiten“, verspricht Ulbricht. Alle sechs Wochen könnten 200 Familien neue Kurse in den verschiedenen Hallen in Babelsberg, der Innenstadt und Potsdam West anfangen.

Steffen Ulbricht leitet die Schwimmschule Potsdam. Quelle: Schwimmschule Potsdam

In den Monaten des Lockdowns gab es in der Schwimmschule quasi gar keinen Betrieb. „Das einzige was ging, war Reha-Schwimmen, aber wir sind eine klassische Schwimmschule für Kinder“, sagt Ulbricht. Nicht einmal die Ausbildung neuer Trainer war möglich. Zugleich haben sich manche Angestellte sicherheitshalber beruflich umorientiert. Von 15 Trainern stehen derzeit etwa zehn zur Verfügung. „Da muss ich jetzt den Knoten auflösen“, sagt Steffen Ulbricht.

Von Peter Degener