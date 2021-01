Potsdam

Thomas Wernicke ist Historiker und Ausstellungsleiter im Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte (HBPG).

Potsdam war 1871 schon 200 Jahre lang Residenz der Kurfürsten und Könige – welchen Unterschied machte da noch die Kaiserwürde?

Thomas Wernicke: Die Kaiserwürde macht das Nationalstaatliche aus. Bis dahin war es auf das Preußische begrenzt. Nun war König Wilhelm I. auch der Deutsche Kaiser. Das machte die Residenz ganz besonders. Man muss natürlich auch immer sagen, dass es nur die zweite Residenz war, die Sommerresidenz neben Berlin. Erst Kaiser Wilhelm II. ist dann fast ganzjährig in Potsdam. Der alte Wilhelm dagegen lebte in Babelsberg außerhalb Potsdams. Deshalb wurde dieser Ort zu einem persönlichen Erinnerungspark mit Generalsbank und Siegessäule als privatem Rückzugsort.

Ergaben sich aus der Kaiserwürde Vorteile oder auch Aufgaben für Potsdam? Gab es mehr Geld vom Staat für Repräsentation?

Nein. Das Kommunale blieb wie es war. Potsdam blieb eine kreisfreie Stadt in der Provinz Brandenburg im Königreich Preußen. Es hatte nur eine symbolische Bedeutung. Man sah sich nun als Stadt unter dem Kaiser.

Wurde denn damals der Titel „Residenzstadt“ offiziell verliehen?

Diesen Titel gab es erst in der Weimarer Republik, als man sich in Erinnerung an diese Funktion so nannte. 1871 war es einfach selbstverständlich. Man war Residenz. Das brauchte man nicht formal zu betonen.

Die Potsdamer Garde-Soldaten hatten im deutsch-französischen Krieg, der zur Einigung des Kaiserreiches führte, großen Anteil. Spielte das eine Rolle für das Selbstverständnis der Potsdamer nach 1871?

Das ganze Garde-Korps bestand aus Truppenteilen, die in Berlin, Spandau und Potsdam lagen. Aber Potsdam besaß mit dem 1. Garde-Regiment zu Fuß das Traditionsregiment der preußischen Armee. Das hatte eine herausragende Bedeutung innerhalb der preußischen Armee. Sie dürfen nicht vergessen, dass es keine Reichsarmee gab. Bayern, Sachsen oder Württemberger hatten eigene Truppen. Nur im Kriegsfall wurde der Kaiser zum „obersten Kriegsherrn“. Aber es gab natürlich die Sicht, dass nur durch den siegreichen Krieg die Reichseinheit möglich wurde. Das Ansehen der Truppe war hoch, und Potsdam hat als Dienstleistungsstadt von der Truppe gelebt.

Ist denn dem Krieg von 1871 irgendwo in Potsdam gedacht worden?

Der 18. August, an dem 1870 die Schlacht von St. Privat und Gravelotte in Frankreich stattgefunden hatte, war immer ein besonderer Gedenktag mit einem besonderen Gottesdienst in der Garnisonkirche. Es gab zumindest am Bornstedter Feld dafür ein Denkmal, die Erinnerungskultur wurde aber in den 1920er Jahren durch die Weltkriegsdenkmäler für die einzelnen Truppenteile vollständig überformt.

Nach 1871 wächst Potsdam ungemein, es entsteht das Gründerzeitviertel Brandenburger Vorstadt, aber auch die Villenvorstädte werden deutlich verdichtet. Ist das auf die Kaiserwürde zurückzuführen?

Der entscheidende Effekt dieser deutschen Einheit ist, dass alle preußischen Behörden nun Reichsbehörden werden. Potsdam hatte eine einzige große preußische Behörde, das ist die Oberrechnungskammer, was man heute Rechnungshof nennt. Das wird nun der Rechnungshof des Deutschen Reiches. Der vergrößert sich natürlich und damit ziehen sehr viele Beamtenfamilien nach Potsdam. Das ist ein entscheidendes Signal für Potsdams Entwicklung zur Behörden- und Beamtenstadt. Der gewaltige neobarocke Neubau des Rechnungshofes in der Dortustraße aus der Jahrhundertwende zeigt das noch heute. Natürlich entstehen nach 1871 auch die stadtbildprägenden Kasernen, weil Truppen nun endgültig kaserniert werden. Die Kaiserzeit ist geprägt durch ein konservatives, rückwärtsgewandtes Gesellschaftssystem und zugleich der Aufbruch in die Moderne. Das spiegelt sich auch in Potsdam wider.

Und was ist mit der Wirtschaft?

Potsdam partizipierte am sogenannten Gründerboom, der auf die Reichseinigung folgte. Das hat aber nichts mit der Funktion als Residenz zu tun.

Wie veränderte sich der Blick auf Potsdams von außen? Wurde die kleine Stadt vor den Toren der Reichshauptstadt überhaupt außerhalb Preußens wahrgenommen?

Potsdam war ein Teil der Berliner Residenzlandschaft. Ich glaube, wir sind da als Potsdamer ein bisschen zu lokalpatriotisch. Berlin war der Sitz des Kaisers und Potsdam gehörte gewissermaßen dazu.

Von Peter Degener