Satzkorn

In der Reihe der Feuerwehrhelme von Satzkorn fehlt an diesem Tage einer: Der A-Helm von Wehrchef Björn Enders liegt in der Kirche, links daneben der Zylinder des Schornsteinfegers, rechts daneben der Fahrradehelm des begeisterten Radlers, drumherum ein Meer von Kränzen und Gestecken: Fast 400 Menschen haben am Samstagmittag dem viel zu jung gestorbenen Satzkorner die letzte Ehre erwiesen – der Friedhofsdiener flüsterte „das gab’s noch nie!“

Die Berufswehr Potsdam ist gekommen an diesem Sonnensamstag, alle Freiwilligenwehren sind da und Kameraden aus Berlin, Schmergow, Jeserig, dazu der Katastrophenschutz des Landes und zwei Dutzend Schornsteinfeger. Schwere Einsatzfahrzeuge parken rings um die Kirche; eine Drehleiter schraubt sich neben dem Urnengrab in den Himmel – gewolltes Sinnspruch vom Kranz der Satzkorner Kameraden: „Immer oben auf der Leiter.“ Björn Enders war am 8. Februar im Alter von nur 52 Jahren an Krebs gestorben. Er hinterlässt eine Ehefrau und zwei Söhne.

Die Kameraden sammeln sich in ihrer Wache, die es ohne Enders gar gar nicht gäbe, zu einem letzten Einsatz für ihren Chef. Die Halle ist ausgeräumt für Bänke und Tische für den traditionellen „Leichenschmaus“, wie Menschen vom Dorf es gerne sagen. Weiße Decken auf jedem Tisch und je ein Gesteck. Im Hof heizt die Feuerwehr von Fahrland schon mal die Gulaschkanonen an.

„Militärische“ Ehren für den Wehrchef

Mit militärischer Akkuratesse, in Paradeunformen und mit schwarzen Corona-Masken vor den versteinerten Gesichtern tritt die Truppe als Doppelreihe aus der Fahrzeughalle in das grelle Sonnenlicht, vorneweg zwei riesenhafte Kränze. Sie sind die ersten, die den Friedhof betreten, vorbei an ungezählten Kameraden, Berufskollegen, Nachbarn, Freunden.

Der Chef der Berufswehr, Ralf Krawinkel, ist gekommen, und sein Vorgänger Wolfgang Hülsebeck, bis 2018 in diesem Amt. Oberbürgermeister Mike Schubert bringt ein gelb-rotes Gesteck mit; Enders muss diese Farben gemocht haben, man sieht sie oft in der schweigenden Menge. Leon Troche und Uwe Adler von der SPD-Fraktion sind die einzigen Vertreter der Stadtverordnetenversammlung; sie gelten als Fürkämpfer des Nordens.

Weinen, Freude, tiefste Trauer

Zehn vor zwölf heben die Glocken des Kirchleins an zu läuten und tun es zehn Minuten lang, während Vögel unbekümmert zwitschern. Ein Familienmitglied der Enders, eigentlich Hochzeitsrednerin, übernimmt die Trauerrede, die so traurig gar nicht ausfällt, aber doch zu Tränen rührt, auch sie selbst, auch den Autoren dieser Zeilen. Eine Junge weint aus tiefstem Inneren, ein anderer bricht zusammen und wird von der Feuerwehr aus Fahrland schnell versorgt.

„immer oben auf der Leiter“ – steht auf dem Kranz der Kameraden der Wehr Satzkorn: Eine ausgefahrene Drehleiter symbolisierte dies. Quelle: Rainer Schüler

Mehr als die eine Rede soll es nicht geben; die Familie hat darum gebeten. Sie habe sich „unglaublich gehalten gefühlt“ durch Hunderte von Postkarten und die Berichte in den Zeitungen, wolle aber ein stilles Begräbnis, sagt die Rednerin. Auch Björn Enders habe Aufsehen gescheut und nie im Mittelpunkt sein wollen, obwohl er es oft war als Macher, Strippenzieher, Dreifach-Glücklichmacher: Schornsteinfeger. Wohntraumerfüller. Lebensretter.

Björn Enders, der seinen Namen aus dem Nordischen herleitete, sei übersetzt der Bär gewesen, hört man, „nicht so laut wie ein Bär, aber genauso stark.“ Er habe ein Lebensmotto gehabt: „Wenn Du Hilfe brauchst, bekommst Du Hilfe.“ Für alles habe er eine einfache Lösung gehabt: Anpacken! Er war nicht nur oben auf der Leiter seiner Wehr, sondern stand auch noch Wochen vor dem Tod trotz höllischer Schmerzen auf der Leiter und mauerte eine Garage. „Björn wollte so ein Tamtam hier nicht“, sagte die Rednerin: „Der zeigt uns von da oben einen Vogel.“

Lücke in der Truppe: Der Helm von Wehrchef Björn Enders fehlt; Enders fehlt. Quelle: Rainer Schüler

Er habe diesen Friedhof gewählt, weil hier Freunde und Kameraden liegen und in seinem unnachahmlichen schwarzen Humor gescherzt: „Mit denen kann ich dann ein Bierchen trinken.“ Die Rednerin bat den Toten um Geduld mit den Zurückgebliebenen, die so zahlreich von ihm Abschied nehmen wollen, auch mit Geschichten aus seinem Leben, auf das sie im Namen aller anstoße mit dem legendären Obstler der Familie: „Auf ein schönes und erfülltes Leben.“

Von Rainer Schüler