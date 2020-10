Babelsberg

Das Rathaus bemüht sich nach zweimaligem Scheitern in Normenkontrollverfahren vor dem Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg ein drittes Mal um einen Bebauungsplan zur Wiederherstellung und langfristigen Sicherung eines durchgängigen Uferwegs am Griebnitzsee. Die Informationen dazu aber sind äußerst spärlich.

Vor einer Woche endete die Bewerbungsfrist einer im Europäischen Amtsblatt veröffentlichten Ausschreibung von Planungsleistungen für das dritte B-Planverfahren.

Keine Auskunft zum laufenden Verfahren

Doch auf MAZ-Anfrage wollte das Rathaus bisher weder mitteilen, wie viele Bewerbungen eingegangen sind, noch, wann eine Vergabeentscheidung getroffen werden soll. Zu laufenden Verfahren könnten „mit Rücksicht auf die Interessen der Mitwirkenden keine Auskünfte erteilt werden“.

Der Stadtverordnete Hans-Jürgen Scharfenberg (Linke) hatte gegenüber MAZ kritisiert, dass die Ausschreibung ohne vorherige Information der Stadtverordneten veröffentlicht worden sei. Er machte dabei auch geltend, dass nach dem bereits zweimaligen Scheitern der Stadt alternative Ansätze für einen dritten Versuch hätten diskutiert werden müssen.

Schon optisch ein klares Kräfteverhältnis

So hatte die Initiative „Griebnitzsee für alle“ vorgeschlagen, die 2,8 Kilometer lange Uferpartie in mehrere Bebauungspläne aufzuteilen. Sprecher Walter Raffauf verwies dabei auch auf die Situation im Gerichtssaal, in der die Anwälte der 20 klagenden Anrainer in einem Block auf der einen Seite, die meist allein agierende Rechtsvertreterin der Stadt auf der anderen Seite schon optisch ein eindeutiges Kräfteverhältnis markierten.

In Planverfahren für kleinere Abschnitte seien die Erfolgsaussichten der Stadt auch deshalb besser, weil die Gemengelage nicht ganz so komplex sei.

2004 erste Sperren

Der nach dem Mauerfall komplett geöffnete frühere Kolonnenweg der Grenztruppen ist seit 2004 sukzessive von Anrainern gesperrt worden. Aktuell ist nur noch etwa die Hälfte der Distanz in mehreren Abschnitten frei zugänglich. Die Vorarbeiten für den neuen Bebauungsplan sollen laut Ausschreibung bis 2026 abgeschlossen sein.

Rathaussprecherin Christine Homann bekräftigte auf MAZ-Anfrage, dass wiederum ein Bebauungsplanverfahren für den gesamten Uferbereich vorgesehen sei: Allerdings räumte sie die Möglichkeit einer „davon abweichenden Beschlussfassung“ durch die Stadtverordneten ein.

Zurückhaltend kommentierte die Sprecherin den von Scharfenberg angekündigten Antrag zum Bau von Steganlagen vor gesperrten Uferabschnitten. Sie wolle der Erörterung des Antrags nicht vorgreifen, sagte Homann.

Stegvariante schon einmal verworfen

Doch eine solche Überlegung sei bereits bei der Erstellung des zweiten Bebauungsplans verworfen worden. Ein Grund war nach ihren Angaben die Beeinträchtigung von „Funktionen der Bundeswasserstraße“ auf dem Griebnitzsee, für die „spezifische rechtliche Bindungen gelten“.

