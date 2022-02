Innenstadt

Vorn rein, hinten raus – im Umlaufverfahren wird der erste Potsdamer Impfbus ab kommendem Samstag, 9 Uhr, in der Stadt unterwegs sein. Er soll nach Auskunft von Verkehrsbetriebs-Chef Uwe Löschmann insbesondere jenen Impfwilligen den Zugang zur Corona-Immunisierung erleichtern, die nicht so mobil sind und aus den Ortsteilen am Rande der Stadt sonst sehr weite Wege haben zu den festen Impfstraßen in der City und in Babelsberg.

Der Impfbus wurde für 2000 Euro hergerichtet. Quelle: Rainer Schüler

Der Verkehrsbetrieb hat dazu seinen Reservebus zur Impfstation umgebaut. Zwei Techniker entfernten einen Tag lang Sitzreihen und Ticketautomaten im Mittelteil des Mercedes-Citaro-Busses, der 2016 angeschafft worden war. Mit Vorhängen sind die Registrierung im Vorder-, die Impfstelle im Mittel- und der Abwartebereich im hinteren Teil des Busses abgetrennt. Die Impflinge und das Team sind durch Milchglasfolien den Blicken von Neugierigen auf der Straße entzogen.

Gefahren wird der Bus durch einen Feuerwehrmann mit Bus-Führerschein, denn der Verkehrsbetrieb hat selber nicht genug Fahrer für den Regelbetrieb. Der Bus „springt“ drei Tage pro Woche von einer Station zur nächsten und soll dort jeweils sechs bis sieben Stunden stehen. Ausgestattet mit Laptop, Drucker und einem Kühlschrank für die Impfstoffe, bezieht er seinen Strom aus nahegelegenen Gebäuden oder einem eigenen Notstromaggregat, das dafür angemietet wurde.

Keine Leihgebühr für ViP

Der Umbau des Busses hat rund 2000 Euro gekostet; die Stadt muss dem eigenen Verkehrsbetrieb darüber hinaus aber keine Leihgebühren für das Fahrzeug bezahlen. Das wird am kommenden Samstag zum ersten Mal in der Öffentlichkeit zu sehen sein, wenn es auf dem Wochenmarkt-Platz am Nauener Tor steht. Wo er wann zu finden ist, können Nutzer des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) im Fahrgast-TV der Fahrzeuge und auf den verschiedenen Social-Media-Kanälen der Stadt erfahren. Auch die lokalen Medien sollen den Einsatzplan bekommen.

Impfteam kommt vom DRK

Ein Impfarzt und ein Rettungssanitäter bilden mit einer Registratur- und einer Schreibkraft das vierköpfige Team des Deutschen Roten Kreuzes, das vorläufigen Planungen zufolge bis nach Ostern im Dienst sein soll. Die Planer erklärten bei der Vorstellung des Projektes am Montag auf dem Betriebshof des Verkehrsbetriebes, sie gäben dem Bus eine weit höhere Erfolgs-Chance als dem Impfbus, der Anfang Februar im Landkreis Ostprignitz-Ruppin und in der Uckermark auf die Strecke geschickt wurde. Danach gab es landesweit eine ganze Reihe ähnlicher Angebote. Ob ein Bus die etwa 130 Impfungen pro Tag schaffen kann, die auf einer sonstigen Impfstraße oder -station machbar sind, wissen die Planer noch nicht.

68.000 Menschen mobil geimpft

Wie Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) am Montag sagte, gab es vergangenes Jahr 67 mobile Impfaktionen in Potsdam, bei denen 68.000 Menschen geimpft wurden. Im Neuen Bus soll auch der neue Impfstoff Novavax verimpft werden, sobald er zur Verfügung steht, sagte Thomas Pellert von der Potsdamer Berufsfeuerwehr auf MAZ-Anfrage. Das sei für die achte Kalenderwoche angekündigt, also ab dem 21. Februar.

Von Rainer Schüler