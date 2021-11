Templiner Vorstadt

Eine Stunde Autofahrt am Morgen für drei Kilometer von Hermannswerder bis zum Hauptbahnhof – da könnte man auch gleich zu Fuß gehen. Nur führt der Weg den Brauhausberg hinauf und wieder runter oder entlang der Speicherstadt auf einem viel zu engen Schlängel-Fußweg, der früh von hunderten Schülern per Fahrrad genutzt wird, obwohl das eigentlich verboten ist, fünf Schultage die Woche.

Diese langen und auch gefährlichen Wege bei Wind und Wetter wollte eine Familie von der Insel ihrem Jungen gern ersparen. Die Fähre zum Kiewitt fährt nicht mehr, und weil der Bus zum Bahnhof meist selbst im Dauerstau am Berg stand, setzte sich Angela Kaufmann (Name geändert – d.Red.) mit ihrem 9 Jahre alten Grundschulkind seit Monaten denn doch ins Auto. „Einen Bus früher zu nehmen, um den Stau auszugleichen, hätte bedeutet, dass der Junge schon eine halbe Stunde vor Unterrichtsbeginn in seiner Schule am Griebnitzsee ist“, sagt sie. Mit dem regulären Bus kam der Junge jedoch immer wieder zu spät, denn schon auf Hermannswerder war der Fahrplan längst hinfällig. Zuspätkommer sind unbeliebt in jeder Schule; mancherorts kommen sie gar nicht mehr ins Schulhaus und müssen bis zur nächsten Pause draußen warten.

Seit 2018 ist die Familie wegen der Dauerbaustelle in der Leipziger Straße unter Zeitdruck und unfreiwillig auf das Auto angewiesen. Jetzt zeichnet sich die Lösung des Problems endlich ab. Ab kommendem Montagmorgen, dem 8.November, ist die voll gesperrte Leipziger Straße wieder voll geöffnet. Stadtsprecher Markus Klier bestätigte der Märkischen Allgemeinen, dass der pendlerintensive Verkehr von Hermannswerder und von Michendorf aus sich nicht mehr über den Brauhausberg quälen muss, sondern direkt und geradeaus auf der Leipziger als Einbahnstraße dem Leipziger Dreieck und dem Hauptbahnhof entgegen rollen kann. „Wir sanieren die Straßen für die Menschen, und darunter leiden dann eben immer wieder auch einige“, sagt Klier: „Wir versuchen immer, die Einschränkungen so gering zu halten wie es geht.“

Als die damals noch stadteinwärts bis zur Speicherstadt befahrbare Leipziger Straße Ende September 2020 auch für Radler gesperrt wurde, weil sie zu schmal und zu gefährlich geworden war, regte sich Protest unter Anwohnern und Pendlern, die auf der Halbinsel arbeiten. Vor allem schwer behinderte Menschen bekamen plötzlich Probleme, weil der Weg über den Brauhausberg unzumutbar ist für Rollstuhlfahrer. Und viele Menschen, die nach Hermannswerder wollten oder von dort weg, waren wegen der schlechten Autoverbindungen ja auf das Fahrrad umgestiegen. Wie die vom Schulwegproblem besonders betroffene Familie berichtet, haben mehrere Hermannswerderaner sich Lastenfahrräder angeschafft und transportieren damit gleich mehrere Schulkinder zugleich zum Hauptbahnhof.

Mitte Oktober vergangenen Jahres war eine Radlerin, die in den Oberlin-Werkstätten arbeitet, auf dem Reststück der Leipziger von einem unbekannten Transporter an der Speicherstadt umgefahren worden. Anwohner schlugen eine Ampelregelung an der Engstelle vor statt eines Durchfahrtverbotes für die Radler; doch dazu kam es nie.

