Potsdam öffnet Übergang nach Berlin am Südufer des Groß Glienicker Sees

Groß Glienicke

Am Groß Glienicker See sollen in Kürze zwei weitere bislang gesperrte Uferabschnitte für den Publikumsverkehr erschlossen werden. Zur Zeit laufe die Planung des Übergangs nach Berlin-Kladow am südöstlichen Ende des Sees, hat die Verwaltung in ihrer Antwort auf eine kleine Anfrage von Andreas Menzel (BVB/Freie Wähler) mitgeteilt.

Öffentlicher Weg auf Privatgrund

Der laut Rathaussprecherin Christine Homann rund 130 Meter lange Abschnitt werde über Privatgrund verlaufen. Nach letzten Abstimmungen mit den Eigentümern und noch ausstehenden Genehmigungen im Zusammenhang mit dem Wegebau im Landschaftsschutzgebiet werde ein Baubeginn für das vierte Quartal 2021 oder das erste Quartal 2022 avisiert.

Parallel dazu laufen laut Stadt Vorbereitungen für die Öffnung eines weiteren rund 120 Meter langen Abschnitts zwischen Begegnungshaus und Alexanderhaus. Da es sich dort um ein „verhältnismäßig kurzes Wegestück“ handle, wird nach Angaben der Stadt „geprüft, ob die Umsetzung in logistischem und zeitlichen Zusammenhang mit dem Übergang nach Berlin erfolgen kann“.

Gefangene Grundstücke am Seeufer

Anlass von Menzels Anfrage ist ein von der neuen Potsdamer Uferbeauftragten Maria Elisabeth Hartleb angekündigter Dialog mit Uferbesitzern am Groß Glienicker See. Seit 2009 waren am bis dahin frei zugänglichen Potsdamer Ufer – ähnlich wie am Griebnitzsee in Babelsberg – beträchtliche Abschnitte von Anrainern gesperrt worden.

Nach der jüngsten Bestandsaufnahme des Groß Glienicker Ortsvorstehers Winfried Sträter (Groß Glienicker Forum) konnten mittlerweile rund 80 Prozent der insgesamt 2,7 Kilometer für die Öffentlichkeit gesichert werden. Ein Teil davon befindet sich allerdings auf sogenannten gefangenen Grundstücken, die innerhalb von gesperrten Abschnitten nicht zugänglich sind.

Projektgruppe für neue Uferkonzeption

Laut Stadt ist noch im Herbst eine „moderierte Dialogveranstaltung mit den EigentümerInnen von Grundstücken am Ufer des Groß Glienicker Sees“ geplant. Mit Blick auf weitere Uferwege werde im Rathaus eine Projektgruppe aufgestellt, die alle vorhandenen Uferkonzeptionen evaluieren und zu einem einheitlichen Uferwegekonzept zusammenführen soll.

Aktuell sind an Potsdamer Gewässern laut Stadt rund 83 Ufer-Kilometer frei zugänglich. Bekannteste Konfliktzonen sind der Groß Glienicker und der Griebnitzsee. Thematisiert wurde in letzter Zeit auch die Öffnung weiterer Abschnitte am Templiner See auf Höhe des Wasserwerkes an der Leipziger Straße und zwischen Hinzenberg und Planitz-Inseln.

Eine erste umfassende Uferkonzeption für Potsdam ist 1999 von der Verwaltung vorgestellt und 2001 von den Stadtverordneten beschlossen worden – zwei Jahre vor der Eingemeindung von Groß Glienicke und weiteren Ortsteilen im Potsdamer Norden.

Von Volker Oelschläger