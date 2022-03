Potsdam

Der Katastrophenschutz in Potsdam soll grundlegend neu aufgebaut werden. Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) plant nach MAZ-Informationen die Einrichtung von Vorratslagern und den Neuaufbau eines stadtweiten Alarmsystems. Demnach will der Rathauschef den Stadtverordneten am Samstag in Abstimmung mit Feuerwehrchef Ralf Krawinkel auf einer Klausurtagung zu den langfristigen Zielen der Stadtentwicklung einen Vorschlag machen.

Neues Potsdamer Katastrophenschutzzentrum in Drewitz bis 2025

Zu den Kernpunkten des Projekts gehört die Errichtung eines neuen Katastrophenschutzzentrums samt Vorratslager in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Roten Kreuz (DRK) in Drewitz. Dort sollen beispielsweise Nahrungsmittel, Feldbetten und Schutzmasken für den Katastrophenfall vorgehalten werden. Ein Schwerpunkt des Zentrums soll die Ausbildung ehrenamtlicher Helfer im Bevölkerungsschutz werden. Bis 2025 soll das Zentrum stehen. Ein weiterer Schwerpunkt ist der Ausbau des Sirenen-Alarmsystems der Stadt.

Potsdams Feuerwehrchef Ralf Krawinkel ist für den Katastrophenschutz verantwortlich. Quelle: Friedrich Bungert

Laut Feuerwehrchef Ralf Krawinkel ist Potsdam zwar für die tägliche Gefahrenabwehr und auch größere Lagen gut aufgestellt, doch beim sogenannten Zivilschutz, der die Aufrechterhaltung der öffentlichen Infrastruktur und den Schutz der Bevölkerung betrifft, hapert es. „Die Stadt müsste für ein Prozent der Bevölkerung die Notunterbringung und Versorgung mit Nahrung und Trinkwasser sicherstellen können. Das ist aber nicht ausgeplant und das müssen wir wieder aufleben lassen. Wir wollen ein System aufbauen, das für tägliche Gefahrenabwehr, Katastrophenschutz und Zivilschutz gleichermaßen dienlich ist“, so Krawinkel. So etwas könne man „multifunktional nutzen“ – etwa um Opfer eines Hochhausbrands oder eines Sturms spontan unterzubringen – oder auch Geflüchtete.

„Die Sicherheitslage hat sich seit Ende des Kalten Kriegs und der Wiedervereinigung deutlich geändert. Das Feindbild war weg, alle Maßnahmen wurden sukzessive über zwei Jahrzehnte zurückgefahren. Jetzt ändert sich das Sicherheitsempfinden der Bevölkerung wieder. Wir spüren den Klimawandel, Pandemien kommen nach vorne, dazu kommen Flüchtlingsbewegungen“, erklärt Krawinkel die Gründe für den gestiegenen Handlungsbedarf.

Oberbürgermeister Mike Schubert will den Stadtverordneten einen Vorschlag machen. Quelle: Bernd Gartenschläger

Schubert zum Zivilschutz: „Es mangelt an grundlegenden Dingen“

Schon Anfang März hatte Oberbürgermeister Schubert die Notwendigkeit des verstärkten Zivilschutzes zum Thema seines Berichts für die Stadtverordneten gemacht. Damals sagte er: „Wie in der Bundeswehr mangelt es auch hier an den grundlegenden Dingen. Es fehlen in Deutschland Sirenen zur Warnung der Bevölkerung, Material für die Notunterbringung, Notstromaggregate und mobile Kommunikation für Sonderlagen aber auch an modernen Schutzmöglichkeiten der kritischen Infrastruktur.“

Die Corona-Pandemie habe vor Augen geführt, dass es beim Schutz der Gesundheit der Bevölkerung „dringenden Weiterentwicklungsbedarf“ gebe. „Der Krieg in der Ukraine zeigt nun auch in weiteren Bereichen des Bevölkerungsschutzes offen, dass wir als Bundesrepublik Deutschland seit der Wiedervereinigung den Einsatz unserer Ressourcen zurückgefahren haben. Es geht längst nicht nur um militärische Fähigkeiten wie derzeit diskutiert wird.“ In seiner Rede Anfang März erinnerte Schubert auch an den sogenannten „Warntag“ des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe im Herbst 2020. Der Einsatz der Warn-App „Nina“ schlug fehl, die Lücken bei der Alarmierung der Menschen wurden offengelegt.

Ausbau der Sirenen-Warnsysteme gehört zu den ersten Maßnahmen

Über die Kosten der Pläne ist noch nicht viel bekannt. Klar ist, dass der Aufbau von Lagern, Sirenensystemen und einem Ausbildungszentren, sowie die Vorhaltung von Material viele Millionen Euro kosten wird. „Wenn es durch den Bund oder vom Land Brandenburg Finanzierungsprogramme geben sollte, so wie es in Niedersachsen gerade angekündigt wurde, werden wir als Stadt auch unseren Anteil leisten“, erklärte Schubert, aber „ohne eine Unterstützung des Landes und des Bundes wird diese Aufgabe nicht zu bewältigen sein“. Feuerwehrchef Krawinkel sagt, dass die Kosten noch geprüft werden, es stehe aber fest: „Sicherheit gibt es nicht umsonst.“ Schon jetzt habe man 320.000 Euro im Stadthaushalt für den Ausbau des Sirenensystems eingestellt. Hinzu kämen Fördermittel von Land und Bund.

Weil der Katastrophenschutz zur Daseinsvorsorge gehört, hat die Stadt Potsdam eigentlich auch heute schon ein zugehöriges „Zentrum“ – die alte Feuerwache Babelsberg im Stadtteil Stern wird seit Jahrzehnten für diesen Zweck vom Land angemietet. Die Lager und Fahrzeughallen dort stehen allerdings größtenteils leer, entsprechen längst nicht mehr heutigen Standards und bieten zudem keine Räume für die Ausbildung von Helfern.

Die Klausurtagung der Stadtverordneten und den Spitzen der Potsdamer Verwaltung am Samstag dreht sich vorrangig um andere Themen. Dort geht es um alle sogenannten gesamtstädtischen Ziele und ihre konkrete Umsetzung und die Sicherung der dafür nötigen Finanzmittel im Stadthaushalt der nächsten Jahre. Sechs Ziele haben die Stadtverordneten auf Grundlage eines langjährigen Leitbildprozesses 2018 beschlossen. Dazu zählen eine langfristige Investitionsplanung, bezahlbares Wohnen, umweltgerechte Mobilität, moderne Bildungsinfrastruktur, die Förderung des Wirtschaftsstandortes und die Modernisierung der Verwaltung hin zu einem attraktiven Arbeitgeber und bürgernahen Dienstleister.

Von Peter Degener