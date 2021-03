Potsdam plant elf neue Teststellen – ab 1. April wird auch im UCI getestet

Potsdam

Mehr Testmöglichkeiten für Potsdamer: Am Donnerstag, 1. April eröffnet im UCI-Kino in den Bahnhofspassagen ein neues Schnelltestzentrum. Das teilte das Kino am Donnerstag mit. Täglich von 10 bis 18 Uhr können sich Potsdamerinnen und Potsdamer vor Ort testen lassen. Der sogenannte Bürgertest, den man beispielsweise für den Besuch beim Frisör braucht, sei kostenlos. Der Schnelltest liege bei knapp 25 Euro, der PCR-Test bei knapp 50 Euro, heißt es in der entsprechenden Mitteilung. Anmelden muss man sich für die Tests online unter coronatest.de/buchen.

„Die vergangenen Tage haben gezeigt, dass uns ein großer Ansturm erwartet”, sagt Benjamin Föckersperger, Gründer von Coronatest.de. Daher ist eine Anmeldung erforderlich.“ Insbesondere beim PCR-Test könne man nur eine begrenzte Probenzahl pro Tag nehmen. Nur so könne man Labor-Engpässe und damit eine zu lange Wartezeit auf das Testergebnis verhindern, heißt es in der Mitteilung des UCI.

11 neue Teststellen geplant

Wie die Stadt am Mittwoch mitteilte sind außerdem elf weitere Teststellen in Planung. Sieben sollen bereits in der Woche nach Ostern öffnen, wo sie sich genau befinden werden, will die Stadt noch im Laufe dieser Woche bekannt geben. Das Rathaus veröffentlicht alle Teststellen auf www.potsdam.de/schnelltest, dort sollen dann zeitnah auch die neuen Stellen zu finden sein.

Eine dieser Teststellen ist als Drive-In-Station geplant, die ursprünglich in der Innenstadt, nahe der Brandenburger Straße geplant war. Wie die Stadt am Mittwochnachmittag auf Nachfrage mitteilte, wird nun doch ein anderer Standort außerhalb der Innenstadt gesucht. Nähere Informationen seien dazu aber noch nicht spruchreif, hieß es.

Wie Stadtsprecher Jan Brunzlow erklärte, sieht das Konzept vor, dass Potsdamerinnen und Potsdamer, die sich testen lassen wollen, mit ihrem Auto an die entsprechende Drive-In-Stelle heranfahren und sich testen lassen können, ohne aussteigen zu müssen. Der Test würde durch das geöffnete Autofenster durchgeführt werden.

Neue Teststelle in Groß Glienicke?

Ob auch in den einzelnen Ortsteilen die Möglichkeit für kostenlose Schnelltests angeboten werden wird, sei allerdings fraglich. Wirtschaftlich würde sich das nicht rechnen. Wie berichtet bemängelte der CDU-Stadtbezirksverband Nord-West die fehlenden Testzentren in den Potsdamer Ortsteilen.

Der Ortsbeirat von Groß Glienicke hat bei seiner jüngsten Beratung die Einrichtung einer Covid-Teststelle im nordöstlichsten Potsdamer Ortsteil gefordert. Mögliche Standorte seien das Mühlenberg-Einkaufszentrum, der Schulcampus, das Begegnungshaus oder das Bürgerbüro im Albrechtshof.

Potsdams Linke fordert Testzentren in allen Ortsteilen

Auch die Linken Stadtverordneten Stadtverordneten Tina lange und Sascha Krämer fordern, dass die Menschen in den Ortsteilen die Chance bekommen, „sich wohnortnah testen lassen zu können, um dort dann Termine wahrnehmen zu können“. Es könne nicht sein, dass man erst für den Test in die Stadt fahren und sich in lange Schlangen einreihen muss, obwohl man nur in Fahrland oder Groß Glienicke zum Frisör gehen möchte, heißt es in einer entsprechenden Mitteilung. Die Stadtverordneten fordern, dass sich mindestens ein Testzentrum in jedem Ortsteil mit mindestens 1000 Einwohner:innen befinden sollte.

Einige Testzentren über die Feiertage geöffnet

Einige der bereits bestehenden Teststellen sind auch an Karsamstag geöffnet. In der Apotheke zum Schwarzen Bär, Dortustraße 4, ist es beispielsweise möglich, sich von 9 bis 18 Uhr ohne Termin testen zu lassen. Auch in den Testzentren, die gemeinsam von Ralf Alhorn und der Johanniter Unfallhilfe betrieben werden, können am Samstag von 9 bis 13 Uhr Tests ohne Anmeldung durchgeführt werden. Das betrifft die Stellen im Johanniter-Quartier in der Kastanienallee 22B, die Cecilie-Apotheke in der Friedrich-Ebert-Straße 35, das Bürgerhaus am Stern und das Bürgerhaus am Schlaatz. Auch das Testzentrum im Begegnungszentrum in Drewitz ist am Samstag geöffnet, allerdings nur bis 12.30 Uhr. Eine Anmeldung ist auch hier nicht erforderlich.

Sogar an den Feiertagen geöffnet ist das Testcenter Kutschstallhof, Am Neuen Markt 9 E-F. Allerdings ist hier eine Online-Anmeldung unter www.schnelltestpotsdam.de ratsam, da sonst mit längeren Wartezeiten zu rechnen ist, wie Betreiber Florian Kosak sagt. Eine telefonische Anmeldung ist nicht möglich. Samstag und Sonntag hat es von 9 bis 18 Uhr geöffnet, am Mittwoch, 31. März und am Donnerstag, 1. April sind die Öffnungszeiten bis um 21 Uhr verlängert worden.

Wie Kosak sagte, soll nächste Woche Freitag, 9. April Am Neuen Markt ein zusätzliches 280-Quadratmeter großes Testzelt aufgestellt werden, in dem wohl pro Tag zusätzliche 5000 Tests abgestrichen werden können.

Teststellen in Potsdam Alhorn-Apotheken | Cecilie, Friedrich-Ebert-Straße 35, 14469 Potsdam (Testzeiten: Montag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr, Samstag von 9 bis 13 Uhr, Tests ohne Termin möglich, Tel.: 0331 271 500) Alhorn-Apotheken | Park, Kastanienallee 27, 14471 Potsdam (Testzeiten: Montag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr, Samstag von 9 bis 13 Uhr, Tests ohne Termin möglich, Tel.: 0331 972 665) (Tests werden im Testzentrum Johanniter-Quartier Potsdam durchgeführt) Alhorn-Apotheken | Zeppelin, Zeppelinstraße 132, 14471 Potsdam (Testzeiten: Montag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr, Samstag von 9 bis 13 Uhr, Tests ohne Termin möglich, Tel.: 0331 960 482) (Tests werden im Testzentrum Johanniter-Quartier Potsdam durchgeführt) Apotheke im Markt-Center, Breite Straße 25-27, 14471 Potsdam (Testzeiten und -termine unter Tel.: 0331 95 10 881) Apotheke zum Schwarzen Bär, Dortustraße 4, 14467 Potsdam (Testzeiten: Montag bis Freitag von 8.30 bis 18 Uhr, Samstag von 9 bis 18 Uhr, Tests ohne Termin möglich) Birnbaum-Apotheke, Erich-Mendelsohn Allee 1, 14469 Potsdam (Testzeiten und -termine: birnbaum-apotheke-potsdam.de, Tel.: 0331 96763606) dm-Filiale, Potsdamer Straße 177, 14469 Potsdam (Testzeiten: Montag bis Samstag 8 bis 20 Uhr, Testtermine: corona-schnelltest-zentren.dm.de/o/dm/login, Tel.: 0331 58569540 dm-Filiale, Marlene-Dietrich-Allee 15b, Campus am Filmpark Babelsberg, 14482 Potsdam (Testzeiten: Montag bis Samstag 8 bis 20 Uhr, Testtermine: corona-schnelltest-zentren.dm.de/o/dm/login, Tel.: 0331 58565590) Humboldt-Apotheke, Heinrich-Mann-Allee 54a, 14473 Potsdam (Testzeiten und -termine: testtermin.de, Tel.: 0331 88766666) Kirchsteig Apotheke, Dorothea-Schneider-Straße 14, 14480 Potsdam (Testzeiten: Montag bis Freitag von 12 bis 14 Uhr, Termine unter Tel.: 0331 6262010) Ribbeck-Apotheke, Potsdamer Straße 181, 14469 Potsdam (Testtermine: ribbeck-apotheke.de/corona-schnelltest, Tel.: 0331 520412) Tulpen-Apotheke, Hebbelstraße 6, 14469 Potsdam (Testzeiten und -termine: Tel.: 0331 298 36 0) Testzentrum Bürgerhaus am Schlaatz, Schilfhof 28, 14478 Potsdam (Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr, Samstag von 9 bis 13 Uhr, Tests ohne Termin möglich, Tel.: 0331 817190) Testzentrum Bürgerhaus am Stern, Galileistraße 37-39, 14480 Potsdam (Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr, Samstag von 9 bis 13 Uhr, Tests ohne Termin möglich, Tel.: 0331 6006761) Testzentrum Johanniter-Quartier Potsdam, Kastanienallee 22B, 14471 Potsdam (Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr, Samstag von 9 bis 13 Uhr) Testzentrum Oskar. Das Begegnungszentrum in der Gartenstadt Drewitz, Oskar-Meßter-Straße 4-6, 14480 Potsdam (Testzeiten: Montag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr, Samstag von 9 bis 12.30 Uhr, Tests ohne Termin möglich, Tel.: 0331 2019704) Testcenter Kutschstallhof, Am Neuen Markt 9 E-F, 14467 Potsdam (Testzeiten: Montag bis Freitag von 8 bis 19 Uhr, Samstag/Sonntag von 9 bis 18 Uhr, Termin: www.schnelltestpotsdam.de, Tel.: 0331 281 281 23) Testcenter UCI Luxe, in den Bahnhofspassagen Potsdam, Babelsberger Straße 10, 14473 Potsdam (geplant ab 1. April 2021) Katte - Kommunale Arbeitsgemeinschaft Tolerantes Brandenburg e. V., Rat- und Tat Zentrum für HIV und sexuelle Gesundheit Potsdam, Jägerallee 29, 14469 Potsdam (Testzeiten: Montag bis Freitag von 14 bis 22 Uhr, Termin unter Tel.: 0331 23700970)

Von MAZonline/sku