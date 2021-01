Potsdam plant kostenlose Essenslieferung für Kita- und Schulkinder

Potsdam

Kita- und Schulkinder sollen auch während der coronabedingten Schließzeiten weiterhin ihr Mittagessen erhalten. Das teilte die Stadt am Donnerstag mit und organisiert deshalb in Kooperation mit den Essensanbietern und den Fahrdiensten die Versorgung der Kinder an den Werktagen zuhause. Sollten die Potsdamer Schulen und Kitas auch in der kommenden Woche noch geschlossen bleiben, wird der Lieferservice am 12. Januar starten, heißt es in einer entsprechenden Mitteilung. Die kontaktfreie Auslieferung bis zur Haustür soll werktags und für die Dauer der Schließungen gewährleistet werden.

Berechtigte Familien werden gebeten, sich möglichst umgehend bei der Stadt telefonisch unter (0331) 289 1865 oder per E-Mail unter mittagessen@rathaus.potsdam.de zu melden. Angegeben werden müssen die Vor- und Nachnamen sowie Geburtsdaten der Kinder, der Name der Schule beziehungsweise Kita sowie eine Anschrift für die Lieferung und gegebenenfalls abweichende Namen auf dem Klingelschild. Unvollständige Anmeldungen können laut Stadt nicht berücksichtigt werden.

„Dieses Angebot haben wir bereits im Frühjahr 2020 unterbreitet, als die Schulen und Kitas zum ersten Mal zur Eindämmung des Coronavirus geschlossen waren. Wir haben darauf viele positive Rückmeldungen erhalten und möchten die Familien, für die die jetzige Situation besonders herausfordernd ist, gern jetzt auch wieder unterstützen“, sagt Noosha Aubel, Beigeordnete für Bildung, Kultur, Jugend und Sport. Rund 2.500 berechtigte Kinder profitieren laut Stadt in Potsdam von einem kostenreduzierten oder kostenfreien Mittagessen.

Von MAZonline