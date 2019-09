Stadt plant neue „Park and Ride“-Stationen

Potsdam

Die Stadt plant den Ausbau weiterer „Park and Ride“-Stationen. In Vorbereitung ist ein Pendler-Parkplatz an der Wetzlarer Straße, bis 2022 soll ein zusätzlicher Parkplatz für 100 Autos auf der Westseite des Bahnhofs Marquardt folgen.

Weitere Adressen ohne einen gesetzten Termin sind die Kirschallee, die Straße Alt Nowawes nahe der Auffahrt zur Nutheschnellstraße und Stationen entlang der verlängerten Tramtrasse vom Jungfernsee bis nach Krampnitz und Fahrland. Das hat die Verwaltung auf Anfrage von Pete Heuer ( SPD) mitgeteilt.

Verneint wurde, dass der Parkplatz Campus Jungfernsee mit seinen aktuell 92 Stellplätzen voll ausgelastet sei: „Aufgrund bisheriger Informationen“ könne aber „zumindest eine gute Auslastung bestätigt werden“, schreibt das Rathaus. Eine volle Auslastung mit 100 Prozent gibt es laut Verwaltung nur am P+R-Standort Bahnhof Griebnitzsee mit seien insgesamt 80 Stellplätzen.

Radstation am Bahnhof Marquardt. Weitere Kapazitäten sollen erst Ende 2022 begleitend zur besseren Bahnanbindung geschaffen werden. Quelle: Varvara Smirnova

Sehr gut genutzt werden der Parkplatz Bahnhof Pirschheide mit 160 Stellplätzen und einem Belegungsgrad von 89 Prozent sowie der Parkplatz Bahnhof Golm mit 52 Stellplätzen und einem Belegungsgrad von 80 Prozent.

Die 125 Stellplätze beidseits des Bahnhofs Rehbrücke sind laut Stadt zu 75 Prozent ausgelastet. Die geringste Nachfrage gibt es bei einem Belegungsgrad von 39 Prozent beim Bahnhof Marquardt mit seinen aktuell 23 Stellplätzen für Pkw.

In Marquardt rechnen die städtischen Verkehrsplaner erst 2022 mit einer Belebung, wenn die Regionalbahn 21 von Wustermark über Berlin-Spandau und Jungfernheide bis nach Berlin-Gesundbrunnen verlängert wird: „Die Gesamtkapazität . . . ist grundsätzlich abhängig vom Angebot im Schienenpersonennahverkehr“, teilte die Verwaltung jetzt auf Anfrage von Mathias Finken ( CDU) mit.

Mehr zum Nahverkehr in Potsdam:

>>> Wie Politiker ein Verkehrschaos verhindern wollen

>>> Bahnhof Marquardt wird nicht barrierefrei

>>> Potsdams Norden gegen Krampnitz

Zieltermin für die Fertigstellung der zusätzlichen P+R-Anlagen sowie von jeweils 40 Fahrradständern auf der Ost- und der Westseite des Bahnhofs Marquardt als Angebot für „Bike and Ride“ sei das Jahresende 2022 mit der verbesserten Bahnverbindung. Dasselbe betreffe die Anbindung des Bahnhofs an die Bundesstraße 273.

Insgesamt gibt es in Potsdam für das „Park and Ride“-System aktuell rund 1200 Stellplätze, so das Land kürzlich in der Antwort auf eine kleine Anfrage des CDU-Angeordneten Steeven Bretz.

Neben den von der Stadt auf Anfrage Heuers genannten Parkplätzen an den Ausfallstraßen ist in der Auskunft an Bretz auch das Parkhaus am Hauptbahnhof berücksichtigt.

Von Volker Oelschläger